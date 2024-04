L'Atletico Maida perde 5-1 ad Ardore e scivola al quinto posto

Ardore - Nulla da fare, in casa della lanciatissima capolista Ardore, per un Atletico Maida nell’occasione in formazione piuttosto rimaneggiata. La squadra del presidente Sgrò incappa in un pesante 5-1, inanellando il quinto kappaò consecutivo, con conseguente perdita del quarto posto, ora occupato dalla Virtus Rosarno, impostasi tra le mura amiche ai danni del Bianco. L’unica nota lieta della giornata per Romagnuolo e compagni viene dal distacco tra la vicecapolista Capo Vaticano ed il Saint Michel, terzo, adesso sceso sotto le dieci lunghezze. Finisse cosi’ il torneo, si disputerebbero i play-off. O meglio si giocherebbe una sola semifinale: quella tra la squadra di Gioia Tauro e la quarta, al momento la già citata Virtus Rosarno che ha sopravanzato di un punto i maidesi. Rosarno che domenica prossima dovrà tuttavia ospitare proprio l’Ardore che ormai si può considerare con un piede e mezzo in Eccellenza. Gli amaranto ionici hanno ora sette lunghezze di vantaggio sul Capo Vaticano quando mancano appena tre turni al termine.

La cronaca della gara

Mister Stranges in casa della prima della classe deve fare a meno degl’infortunati Tello, Michienzi M. e Ramos, quest’ultimo nel frattempo già rientrato in Argentina. A tali assenze si aggiungeranno in corso d’opera anche i due centrali difensivi titolari Romagnuolo e Scalese. La capolista parte forte e la sblocca dopo appena 120’’ su calcio di rigore concesso per fallo di Romagnuolo su Bruzzaniti (toccato il piede di appoggio di quest’ultimo) che lo stesso centravanti ex San Luca trasforma dando il via ad una domenica per lui da incorniciare. Gli ospiti assorbono il colpo e tengono bene il campo, senza tuttavia riuscire a pungere. Ci prova soltanto Torres con un tiro dal vertice che termina oltre la traversa. Poco prima del riposo è invece letale ancora Bruzzaniti: ruba palla, in pressing su Gutierrez, e supera Iozzi in disperata uscita.

Al rientro in campo mister Stranges toglie Romagnuolo, infortunatosi alla caviglia, e Scalese, sostituendoli con i giovani De Fazio (2004) e Simonetta (2005). Nonostante l’abbassarsi dell’età media in campo, i maidesi riescono a riaprire, ma solo momentaneamente, la gara grazie all’argentino Torres, lesto a insaccare sugli sviluppi di un corner battuto teso da Iudicelli. Settimo centro stagionale per l’attaccante arrivato a fine dicembre. Trascorrono giusto altri sette giri di lancette e l’Ardore ristabilisce le distanze ancora con Bruzzaniti, il quale stoppa un cross dalla sinistra e la gira alle spalle di Iozzi. Poco dopo la mezzora, il centravanti reggino firma il suo poker personale di reti sfruttando un’altra palla persa dalla retroguardia giallorossa, nel frattempo rimasta orfana anche di Grande, infortunatosi a sua volta e rimpiazzato dal 2006 Scalise. Sul 4-1 l’Atletico potrebbe andare nuovamente a segno con Torres, scattato sul filo dell’off-side e presentatosi a tu per tu con Beltramella, bravissimo a chiudergli lo specchio. Poi è il da poco entrato Camara a colpire un palo clamoroso, su assist del solito Torres, a portiere stavolta battuto. Al 43’ della ripresa ci pensa invece l’ex Vigor (in C2) Zampaglione a firmare il definitivo 5-1, festeggiando i duecento gol in carriera.

Ardore – Atletico Maida 5-1

ARDORE: Beltramella, Mazzone (1’st Muia), Audino, Luciano, Huerta, Bottiglieri (17’st Marino), Libri, Glicora (28’st Politano), Bruzzaniti (17’st Zampaglione), Maviglia, Gliozzi (17’st Quelas). In panchina: Clemente, Schiavello, Sanchez, Nobile. Allenatore: Criaco

ATLETICO MAIDA: Iozzi, Perugino, Michienzi A., Gutierrez (9’st Arcieri), Romagnuolo (1’st Simonetta), Grande (21’st Scalise), De Minicis (21’st Camara), Perri, Torres, Scalese (1’st De Fazio), Iudicelli. In panchina: Soverina, Iuliano, El Madi, Fragale. Allenatore: Stranges

ARBITRO: Paolo Michele Basile da Vibo Valentia (Larosa da Vibo Valentia e Catalano da Reggio Calabria)

MARCATORI:2’pt Bruzzaniti rig. (A), 45’pt Bruzzaniti (A); 8’st Torres (AM), 15’st Bruzzaniti (A), 32’st Bruzzaniti (A), 43‘st Zampaglione (A)

NOTE: ammoniti De Minicis (AM) e Arcieri (AM). Recupero: 1’pt e 2’st

Fer.Gae.