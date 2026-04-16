L’Hammers si conferma nel campionato di calcio a11 Asc amatori over 35 girone B

Cosenza - on cinque giornate di anticipo l’Hammers del presidente Tonino Pironaci si è aggiudicato Il campionato di calcio A11 amatori over 35 A.S.C. girone B, per l’anno agonistico 2025-2026, titolo che da ben tre anni puntualmente e sistematicamente riconquista sbaragliando tutte le squadre avversarie nel corso della stagione. La squadra del presidente Tonino Pironaci ha conquistato quindi il diritto anche quest’anno di poter partecipare alle fasi finali regionali, che si svolgeranno nella seconda metà del mese di giugno p.v. a Rossano, per la riconquista e la riconferma del titolo di Campione Regionale ASC per l’anno 2026. Numeri da capogiro per la squadra di mister Sergio De Siena che fino a questo momento ha vinto tutti gli incontri in calendario con ben sedici vittorie consecutive, con 68 reti segnate e con solo 11 reti subite, con una media di 4,3 gol a partita ed una differenza di più 57. Ma ancora c’è tempo per migliorare questo palmares, già oggi invidiabile.

Una menzione particolare per le prodezze tecniche dei bomber Denis Pironaci ed Alessandro Sinopoli, definiti da molti addetti ai lavori “i gemelli del gol”, autori rispettivamente di ben 25 e 17 centri, fino a questa prima parte di stagione. Il team messo su dal presidente Pironaci, con un organico di ventotto elementi, rinnovato solo molto parzialmente in alcuni reparti con l’inserimento di atleti di un tasso tecnico elevato, potendo già contare su una intelaiatura di squadra nel tempo consolidata ed affidabile, con elementi di provata esperienza quali il portiere Davide Mirabelli ed il centrocampista Guerino Rocca, ha conquistato questo importante successo, dimostrando sostanzialmente organizzazione, impegno e professionalità durante tutto l’arco del Campionato.

Quindi dopo aver preso in esame i numeri che certamente sono significativi, importanti e stanno a dimostrare, facendo una disamina generale attenta sulle prestazioni della stagione in corso, che è stata tutta la squadra ad esprimersi in campo con costanza e con la voglia di vincere, ben disposta in campo da mister Sergio De Siene e dal suo staff, tecnicamente ed atleticamente all’altezza della situazione, intuendo forse fin dall’inizio del campionato la consapevolezza della propria forza.

C’è da ricordare inoltre che l’Hammers si fregia anche del titolo di Campione Italiano Amatori ASC conquistato in quel di Misano Adriatico lo scorso mese di settembre portando ancora una volta nel corso di due anni consecutivi questo importante trofeo in Calabria. Mister Sergio De Siena ed il presidente Pironaci adesso puntano decisamente alla conquista di un trofeo che ancora manca nel loro palmares, la Coppa Calabria Amatori ASC, che fra pochissimi giorni vedrà il via con diciotto squadre calabresi impegnate per gli ottavi di finale, compito arduo tenuto conto dell’alto livello delle squadre partecipanti a questa fase finale.