Lamezia, campionato amatori over 35: resoconto in classifica dopo la quindicesima giornata

Lamezia Terme - "Nella quindicesima giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori over35, nel girone A, continua il testa a testa tra il Real Filadelfia e il Boys Marinate di Vibo Valentia Marina, entrambi attestati a quota 36 punti in classifica e reduci ambedue da vittorie sonanti contro le dirette antagoniste. Il Boys Marinate liquida, senza forzare più di tanto, la formazione dell’ Amami Mac 3 con il risultato finale di otto reti a zero, nonostante la squadra di casa avesse per l’occasione operato un largo turnover nel roster iniziale, con i vari Pettinato, Lo Giacco, Coloca fatti accomodare in panchina e con Mondello e De Gaetano non convocati per consentire loro di tirare il fiato in vista delle fasi finali del campionato ed in più con un portiere di fortuna tra i pali a difesa della propria porta, quel Nazzareno Sorrentino classe 92 che è stato fino a questo momento una punta di diamante nell’attacco della squadra vibonese" è quanto si legge in una nota.

"Da segnalare per l’occasione - informano - la doppietta realizzata da Silvio Pisani, al rientro sui campi da gioco fin dal primo minuto, dopo l’infortunio subito, che lo ha visto costretto a disertare per diverso tempo il rettangolo verde ed anche l’ennesima segnatura da parte di Vincenzino Nesci che gli consente di fare un ulteriore passo in avanti nella speciale classifica dei marcatori. Colpaccio invece in trasferta per il Real Filadelfia, che nell’anticipo del venerdì sera, sul terreno del Gianni Renda di Sambiase contro la quotata Ecosistem Lamezia Soccer, riesce con una buona prestazione ad avere la meglio contro una potenziale diretta concorrente alla vittoria finale. Per la cronaca cinque a due il risultato alla fine della partita in favore della squadra del Real, riuscendo ad andare in rete già al secondo minuto del primo tempo con il capocannoniere del girone, quel Antonio Caruso classe 87, autore ed artefice quest’anno, fino a questo momento, di ben 18 centri".

"Nulla di fatto e risultato ad occhiali invece - aggiungono ancora - tra la Vigor Old Boys e la Casa dello Sport, in una partita tutto sommato equilibrata, con poche emozioni, tra due squadre che si sono controllate e messe in campo dai rispettivi mister, con l’obbiettivo principale prima di tutto di non uscire sconfitte. Torna alla vittoria il Borboruso nel Cuore, cinque a zero il risultato, contro il Lamezia Golfo di mister Fazio, anche con una doppietta di Santino Aretino, che si conferma un abile cecchino avendo realizzato otto reti su dieci presenze totali. L’Amatori Soveria Mannelli regola, per quattro ad uno, la pratica Computer Assistance, con due reti per tempo ad opera di Mirabelli, Piccolo, Filandro e Maletta. Per concludere, il derby dello Ionio e del soveratese tra la Nuova Soverato Amatori e l’Alchimia Jonica termina con il risultato di quattro a zero in favore della formazione cara al presidente Corapi, con un Pietro Fodero sugli scudi ed autore di una doppietta, che consente alla propria squadra di rimanere ancora in corsa per la vittoria finale, avendo in classifica solo tre punti di distacco dalle prime".

Nel girone B invece l’Hammers, con i suoi 36 punti in classifica - fanno sapere - è in dirittura d’arrivo, in quanto per avere la certezza matematica e poter festeggiare la vittoria del campionato, dovrà nelle ultime tre partite in programma conquistare un solo punto. Intanto giovedì sera, in una partita estremamente insidiosa, contro l’Under 101, con una tripletta del bomber Alessandro Sinopoli, in assenza dell’altra punta di diamante Denis Pironaci, ha consentito alla squadra di mister Sergio De Siena di conquistare una vittoria in un incontro dove il risultato è rimasto in bilico fino all’ultimo minuto. Citazione d’obbligo per Pironaci e Sinopoli che fino a questo momento hanno realizzato rispettivamente sedici e quattordici reti, per un totale di trenta reti su cinquantanove, quindi più del cinquantacinque per cento delle marcature sono da addebitare ai due prolifici attaccanti catanzaresi. La Stella Rossa si aggiudica l’incontro con il Monasterace per tre a zero, artefice della vittoria la doppietta ad opera di Nicola Morrone, che consente alla squadra stellata di rimanere in corsa per un posto utile per poter disputare i play-off. La Stella Maris, per il momento, la terza forza del girone ha la meglio contro l’Antico Forno per sette a tre, con una prestazione super del duo Michele Critelli, autore di una tripletta e di Vincenzo Bruno, autore, a sua volta, di una doppietta, che alimentano nella squadra di mister Francesco Garcea la speranza di agganciare alla fine dei giochi il secondo posto in classifica".

"Il Catanzaro Lido del presidente Rappoli invece - concludono - surclassa l’Invicta 2010 con il punteggio di sei a due, in una partita, che a dispetto del risultato, è stata giocata da entrambe le formazioni a viso aperto, senza timori riverenziali, con l’unico intento di prevalere per portare a casa i tre punti, che ricordiamo per l’Invicta 2010 avrebbe significato l’aggancio in classifica generale della diretta concorrente. Comunque al di là dei risultati e di qualsiasi disquisizione tecnica sui gironi, ci preme ricordare che avvicinandoci sempre più alle fasi finali e cruciali dei campionati, si auspica e si spera che il senso di sportività, di correttezza e di rispetto delle regole e dei ruoli, che fino a questo momento, complessivamente, hanno contraddistinto queste giornate di puro divertimento continui e che lo sport, l’aggregazione, il rispetto verso tutti siano vincenti e sia vincente soprattutto il valore dello stare insieme come valore sociale e di amicizia, che ci lega tutti ad una passione calcistica condivisa."

BOYS MARINATE – AMAMI MAC 3 8 – 0

BORBORUSO NEL CUORE – LAMEZIA GOLFO 5 - 0

AMATORI SOVERIA MANNELLI – COMPUTER ASSIST. 4 - 1

NUOVA SOVERATO – ALCHIMIA JONICA 4 - 0

ECOSISTEM SOCCER – REAL FILADELFIA 2 - 5

VIGOR OLD BOYS – CASA DELLO SPORT 0 - 0

CLASSIFICA GIRONE A

REAL FILADELFIA 39

BOYS MARINATE 39

NUOVA SOVERATO 36

ECOSISTEM LAMEZIA S. 34

VIGOR OLD BOYS 25

ALCHIMIA JONICA 18 (CON 1 PARTITA IN MENO)

CASA DELLO SPORT 18

AMATORI SOVERIA 16 (CON 2 PARTITE IN MENO)

BORBORUSO NEL CUORE (-1) 10 (CON 1 PARTITA IN MENO

COMPUTER ASSISTANCE (-2) 8

LAMEZIA GOLFO 3

AMAMI MAC 3 2

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A

ANTONIO CARUSO - REAL FILADELFIA 18 RETI (2 RIGORI)

DE GRAZIA MARIO – ECOSISTEM 12 RETI

NICOLA VALENTE - NUOVA SOVERATO 11 RETI (2 RIGORI)

NESCI VINCENZO – BOYS MARINATE 11 RETI (3 RIGORI)

STATISTICHE GIRONE A

MIGLIORE DIFESA BOYS MARINATE CON SOLO 6 RETI SUBITE

MIGLIORE ATTACCO REAL FILADELFIA CON 53 RETI ALL’ ATTIVO

PEGGIORE ATTACCO AMAMI MAC 3 CON SOLO 10 RETI ALL’ATTIVO

PEGGIORE DIFESA AMAMI MAC 3 CON 55 RETI SUBITE

MIGLIORE DIFFERENZA RETI REAL FILADELFIA CON +40

PEGGIORE DIFFERENZA RETI AMAMI MAC 3 CON -45

RISULTATI GIRONE B

STELLA ROSSA - MONASTERACE 3 - 0

CATANZARO LIDO – INVICTA 2010 6 - 2

STELLA MARIS – ANTICO FORNO 7 - 3

HAMMERS – UNDER 101 4 - 3

Riposava: EAGLES 2020

Ritirato: ATLETICO SERSALE

CLASSIFICA GIRONE B

HAMMERS 36 ( CON 1 PARTITA IN MENO)

CATANZARO LIDO 25 (CON 2 PARTITE IN MENO)

STELLA MARIS 24 (CON 1 PARTITA IN MENO)

INVICTA 2010 19 (CON 3 PARTITE IN MENO)

EAGLES 2020 17 (CON 1 PARTITE IN MENO)

STELLA ROSSA 14

UNDER 101 11 (CON 1 PARTITA IN MENO)

MONASTERACE 5 (CON 4 PARTITE IN MENO)

ANTICO FORNO 4 (CON 3 PARTITE IN MENO)

ATLETICO SERSALE ritirato

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE B

PIRONACI DENIS - HAMMERS 16 RETI (1 RIGORE)

SINOPOLI ALESSANDRO - HAMMERS 14 RETI

CRITELLI ANTONIO – STELLA ROSSA 13 RETI

BRUNO VINCENZO – STELLA MARIS 12 RETI (1 RIGORE)

MORRONE NICOLA – STELLA ROSSA 12 RETI

STATISTICHE GIRONE B

MIGLIORE DIFESA CATANZARO LIDO CON 22 RETI SUBITE

MIGLIORE ATTACCO HAMMERS CON 59 RETI ALL’ ATTIVO

PEGGIORE ATTACCO MONASTERACE CON 17 RETI ALL’ ATTIVO

PEGGIORE DIFESA ANTICO FORNO CON 59 RETI SUBITE

MIGLIORE DIFFERENZA RETI HAMMERS CON +33

PEGGIORE DIFFERENZA RETI ANTICO FORNO CON -38