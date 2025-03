Lamezia, Centro Studi Danza Marconi al “Magna Grecia Ballet Competition”

Lamezia Terme - Un altro traguardo per il Centro Studi Danza Marconi che, sotto la guida della Maestra Ilaria Rametta, ha buoni importanti risultati al concorso “Magna Grecia Ballet Competition” tenutosi presso il Teatro Comunale di Catanzaro nella giornata del 2 marzo.

Gli allievi della classe di Modern e contemporaneo IV corso si sono, infatti, aggiudicati un I posto nella Categoria Contemporaneo juniores con "L'altra Italia" unitamente al riconoscimento di una borsa di studio Urban Supremcy 50%, un primo posto ottenuto dall’allievo Davide Cristiano nell’assolo di contemporaneo “Ricomincio da me”, più una borsa di studio al 100% Premio Danza Calabria e un ingresso diretto alla Peparini Ballet Academy consegnato dal M. Dario Lupinacci. Un altro primo posto anche per il gruppo di modern juniores con "Tu es Formidable " più una borsa di studio al 50% per il Festival internazionale di Danza.

Nello scorso mese, la Scuola si era resa protagonista anche nel concorso Nazionale “ New Hollywood Dance” svoltosi presso il Teatro Politeama di Catanzaro dove aveva ottenuto altri due primi posti per le classi II e IV corso con borsa di studio Cinecitta word e un secondo posto per il III Corso nelle categorie Modern e contemporaneo. “Le vittorie ottenute dalla Scuola sono frutto di un lavoro serio e costante di tutto il corpo insegnante che con passione segue ormai da anni la crescita degli allievi – affermano dal centro studi - Gli insegnanti tutti si ritengono pienamente soddisfatti dei risultati ottenuti che di fatto dimostrano come il Centro Studi Danza Marconi sia ormai una consolidata realtà per i giovani danzatori del territorio lametino”.