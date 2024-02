Lamezia, ciclismo escursionistico in sella alle mountain bike con “Onda Calabria”

Lamezia Terme - L’evento escursionistico “Onda Calabria” si è svolto ieri, domenica 18 febbraio. “Onda Calabria” è una associazione spontanea alla quale aderiscono moltissimi gruppi di ciclisti calabresi il cui scopo è quello di realizzare eventi escursionistici nel meraviglioso territorio calabrese al fine di apprezzarlo e farlo conoscere. Ieri si è svolta la prima tappa della stagione 2024 organizzata, con l’appoggio di tutti i gruppi calabresi, dall’Asd Lamezia Bikers.

“Il sogno si sta avverando. Una enorme ‘ondata’ di allegri ciclisti in mountain bike ha invaso le nostre montagne; ben 256 ciclisti hanno risposto positivamente alla vincente formula del ciclismo escursionistico facile ed aggregante – spiegano da Lamezia Bikers - L’appuntamento era alle 9.00, di una splendida e soleggiata giornata, presso la ‘Gurna’ di calde acque termali di Contrada Caronte; i ciclisti, a ritmo escursione, si sono inoltrati sui sentieri che si diramano lungo le dorsali delle belle montagne a ridosso di Gizzeria, Falerna e Castiglione in un susseguirsi di splendidi e variegati paesaggi, apprezzando gli incantevoli panorami che si aprivano in continuazione davanti ai loro occhi e visitando, nelle brevi e ‘rifocillanti’ pause, centri storici e siti naturalistici di prim'ordine; per concludere hanno goduto delle meravigliose acque termali all’aperto. È evidentemente questa la formula giusta per valorizzare, con una sana attività fisica, le nostre amenità”.