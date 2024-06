Lamezia, Galà delle premiazioni e dei riconoscimenti a società e calciatori per stagione agonistica amatoriale 2023-24

Lamezia Terme - Sabato 1° giugno, al Chiostro – Caffè Letterario di piazzetta San Domenico, ha avuto luogo il consueto annuale Galà delle premiazioni e dei riconoscimenti alle società ed ai calciatori, per la stagione agonistica amatoriale 2023-24, sotto l’egida dell’A.S.C. Calabria e della Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme. In un salone delle conferenze affollato di atleti, dirigenti e sportivi, il Responsabile A.S.C. Calabria Territoriale Patrizio Gemello, prima di dar corso alle premiazioni ed alla consegna dei riconoscimenti, ha relazionato sull’attività sportiva appena conclusa, mettendo in risalto la propria soddisfazione per i traguardi raggiunti, che fanno riferimento ad un aumento quantitativo e qualitativo del settore arbitrale, all’incremento nei diversi Campionati delle Società calcistiche, che sono quasi raddoppiate rispetto all’anno scorso, con un conseguente numero di tesserati (calciatori-arbitri-dirigenti) che sfiora le ottocento unità. Trenta squadre partecipanti ai diversi Campionati di calcio A11 e calcio A8, trecentotrenta partite organizzate e dirette da terne arbitrali per complessive quasi mille designazioni.

“Numeri impressionanti – commentano - che dimostrano il dinamismo e l’ascesa del movimento amatoriale voluto dalla Servizi Sportivi calcio e non solo del Presidente Elena Galante, presente ed impegnata anch’essa a consegnare targhe e coppe ai vincitori. Alla serata sono intervenuti anche Maurizio Sirianni, dell’Associazione Basta Odio e leader del gruppo musicale degli SPETTACOLARI e Piero Renda, Presidente del Parco Agricolo della Calabria, che hanno espresso entrambi la volontà di continuare per il primo ed iniziare per il secondo una collaborazione proficua che possa mettere al centro i valori della fratellanza, dell’amicizia attraverso la musica e lo sport e dall’altra parte dare visibilità al mondo imprenditoriale agricolo proponendo un felice connubio tra sport, cultura ed attività produttive calabresi. In prima fila e poi a sfilare per ricevere un doveroso riconoscimento anche i Direttori di Gara, che hanno ricevuto i complimenti per la serietà, l’impegno e la competenza, settore arbitrale capitanato da Francesco Torcasio, in qualità di Organo Tecnico e di Designazione, così come è stata espressa una menzione particolare per il lavoro professionale svolto e l’attività profusa agli addetti stampa e propaganda della Servizi Sportivi Calcio e non solo Martina Milia, Niccolò Brancati ed Antonello Di Cello. Per quanto riguarda le premiazioni la Coppa Calabria Amatori quest’anno è stata conquistata della Boys Marinate di Vibo Marina, in una finale, ad alta intensità agonistica ed emotiva, disputata in notturna sul campo neutro di Filadelfia opposta alla Vigor Old Boys di Sant’Onofrio. Manifestazione al terzo anno di vita, ormai diventata per le Società amatoriali un Trofeo ambito, che consente e dà la possibilità anche di partecipare alle fasi regionali”.

“A ritirare la Coppa – evidenziano - per l’occasione il dirigente-giocatore Silvio Pisani. Per la cronaca nel 2022 vinse il Trofeo l’Amatori Pianopoli, mentre nel 2023 l’albo d’oro della manifestazione porta il nome del Real Filadelfia. Nei Campionati di calcio A11 Invece nel Girone B ha vinto il titolo l’Hammers di Catanzaro, presente al ritiro del Trofeo con il mister Sergio De Siena ed alcuni atleti, mentre nel girone A ha conquistato la vittoria il Real Filadelfia, in prima fila con quasi tutta la squadra capitanata da mister Giuseppe Bartucca e dal dirigente Francesco Caruso. Nel Campionato di calcio A8 il Trofeo è andato al Pentone Pepè Parrotta, presente per il ritiro della coppa con il capitano Michele Critelli e con il sindaco-giocatore Vincenzo Marino, che per inciso è risultato, in quanto votato all’unanimità dal settore arbitrale impegnato sui campi del complesso sportivo del Magna Grecia Sport Village di Catanzaro, come migliore calciatore del torneo. Altri premi significativi sono stati assegnati alla Lamezia Golfo di mister Giovanni Fazio, che sia nel campionato di calcio A8 e sia nel girone A di calcio A11 ha conquistato la Coppa Disciplina, mentre identico riconoscimento è andato all’Antico Forno di Catanzaro per il girone B. Premi per le prestazioni agonistiche sono stati consegnati, da parte del vice-sindaco Antonello Bevilacqua, trofei quali migliori portieri ad Angelo Marino del Bar 2001 di Botricello per il calcio A8, a Davide Mirabelli dell’Hammers di Catanzaro per il calcio A11 girone B ed a Francesco De Gaetano della Boys Marinate di Vibo Marina per il girone A. Significativi trofei sono stati assegnati a Michele Critelli del Pentone Pepè Parrotta autore di 27 reti nel calcio A8, ad Alessandro Sinopoli dell’Hammers con 21 reti nel calcio A11 girone B ed Antonio Caruso del Real Filadelfia con 20 reti girone A, quali migliori capocannonieri dei rispettivi Campionati. Premi di partecipazioni sono stati consegnati alle squadre per il calcio A8 alla Skilletion di Squillace, alla Lamezia Golfo, al Grifotto, che rappresenta il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, agli Ingegneri CZ8, emanazione del relativo Ordine professionale della provincia, al Bar 2001 di Botricello, all’Eagles 2022, Falcom 2023, entrambi di Catanzaro, mentre per i gironi B ed A del calcio ad 11 sono stati chiamati a ritirare la targa il Sersale, il Monasterace, l’Antico Forno, Stella Rossa, Under 101,Eagles 2022,Stella Maris, Invicta, Catanzaro Lido, Lamezia Golfo, Amami Mac3, Computer Assistance, Amatori Soveria Mannelli, Borboruso nel Cuore, Alchimia Jonica, Casa dello Sport, Vigor Old Boys, Ecosistem Lamezia Soccer, Boys Marinate, Nuova Soverato”.

Un momento significativo del Galà, raccontano “si è palesato nel momento dei riconoscimenti, con il premio servizi sportivi calcio e non solo, assegnato quest’anno a Mario Madia, storico leader dell’Amatori Pianopoli, per gli oltre trent’anni di attività come calciatore e dirigente apprezzato da tutti. Un riconoscimento questo che l’Ente Organizzatore dei Campionati da quest’anno ha intenzione di istituzionalizzare, che vuole essere un segno di stima ad una persona, sia esso dirigente, calciatore, allenatore o semplice addetto ai lavori che opera e porta il proprio contributo fattivo nell’ambito del calcio amatoriale. A conclusione della serata, prima del tradizionale buffet ben augurale, sono stati assegnati altri due riconoscimenti speciali, il primo relativo alla sportività ed alla correttezza in campo assegnato a mister Marcello Del Gaiso della Casa dello Sport di Lamezia Terme, il secondo il PREMIO OVER a Giovanbattista Defina, classe 1953, settantuno anni suonati, tesserato con la Vigor Old Boys come calciatore amatoriale ancora in attività nel campionato ASC, che riesce a coniugare egreggiamente lo spirito sportivo ed agonistico con la passione per la cucina, in quanto ha conquistato sul “campo”, da parte dei propri compagni di squadra, il titolo di Chef, impegnandosi a fine partita o degli allenamenti, a mettere sulla tavola dei piatti prelibati per la gioia dell’intero team. Appuntamento programmato adesso fra pochi giorni per alcune squadre, segnatamente, Il Real Filadelfia, la Nuova Soverato, il Boys Marinate, la Vigor Old Boys, l’Hammers, che si ritroveranno il 7-8-9 giugno p.v. a Rossano-Corigliano in occasione delle Finali Regionali di calcio A11, ma è sicuro che tutte le Società si ritroveranno al rendez-vous di settembre prossimo per l’inizio dei rispettivi Campionati, per ripartire con la stagione agonistica amatoriale 2024-2025”.