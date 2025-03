Lamezia, targa di riconoscimento ad Antonio Ciliberto per impegno nel mondo del pugilato

Lamezia Terme - Nella serata di sabato, si è tenuta una cerimonia di premiazione che ha visto protagonista Antonio Ciliberto, riconosciuto per il suo impegno nel promuovere eventi sportivi, in particolare nel mondo del pugilato. L’evento si è svolto in un’atmosfera di grande entusiasmo, con la presenza di figure emblematiche del panorama pugilistico locale.

Ciliberto è stato insignito di una targa di riconoscimento, un tributo al suo contributo come promotore di eventi che hanno messo in luce il talento di giovani pugili. La premiazione è stata officiata da due icone del pugilato: il maestro Natale Minieri, una figura storica nel settore, e il maestro Angelino Mascaro, noto per le sue capacità come pugile e coach. Tra gli ospiti presenti si sono distinti i pugili Fortunato Gallo, Alessandro Pullia e Riccardo Scalise, i quali hanno espresso il loro entusiasmo per il lavoro di Ciliberto e per le opportunità che ha creato per loro e per altri atleti. Anche il direttore sportivo Gaetano Paola ha sottolineato l’importanza della figura di Ciliberto nel contesto pugilistico locale, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nel supportare e promuovere i talenti emergenti. “La ASD Group 15 Pugilato Lametino Minieri Boxe 1978 team Mascaro, ha partecipato attivamente alla cerimonia, dimostrando il forte senso di comunità e di collaborazione che caratterizza il mondo del pugilato nella regione – informano gli organizzatori - La premiazione di Antonio Ciliberto non è solo un riconoscimento personale, ma simboleggia anche l’impegno collettivo di tutti coloro che lavorano per la crescita e la valorizzazione di questo”.