Maggisano della Libertas Lamezia vince la settima edizione del Trail difesa San Biagio

Montescaglioso - Si è svolto a Montescaglioso, in Basilicata, la settima edizione del Trail sulla distanza di km 21. La manifestazione si è svolta su di un percorso in gran parte sterrato e molto impegnativo con un dislivello di circa 900mt all’interno della difesa di San Biagio dove si sono dati battaglia circa 150 atleti. Antonino Maggisano, della Libertas Lamezia, dopo la vittoria dello scorso anno ha concesso il bis vincendo la gara con il tempo di 1 h 59’ 57’’ accolto all’arrivo da un folto pubblico locale. Al secondo posto Emilio Pagnotta della società Marathon Cosenza con il tempo di 2h00’26’’ e in terza posizione l’atleta della società asd Bitlossi Monterumn Menzella Angelo con il tempo di 2h 01’36’’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA