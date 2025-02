Pallanuoto, Arvalia Lamezia conquista i primi tre punti del Campionato Esordienti Interregionale

Lamezia Terme - "Porta a casa i suoi primi 3 punti, la squadra dei più piccoli componenti di pallanuoto della Arvalia Lamezia, impegnata oggi nel Campionato Esordienti Interregionale Basilicata, Calabria, Puglia. Accompagnato dai mister Pierluigi De Fazio e Simone Lucchino, il team di giovanissimi atleti della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme ha debuttato nell’impianto olimpionico di Crotone, portando a casa una vittoria e una sconfitta, ma soprattutto dimostrando qualità e prospettive di crescita per un progetto che vede sempre più protagonista il settore pallanuoto della società lametina" è quanto si legge in una nota.

"La formazione guidata da mister Enzo Mirante - fanno sapere - ha incontrato dapprima il Cus Bari, poi il Mediterraneo Taranto. Nel primo caso gli atleti della Piana si sono dovuti arrendere alla supremazia tecnica e tattica degli avversari, che hanno prevalso per 21-1; decisamente meglio è andata all’Arvalia Lamezia nella sfida contro i tarantini, vinta 13-9. Questo trionfo ha consentito ai lametini di conquistare i primi 3 punti in classifica, in attesa dei prossimi confronti che li vedranno protagonisti. Il plauso del mister e della società va agli atleti scesi in acqua: Flavio Scerbo, Andrea Chirico, Mirko Astorino, Mattia Ceraudo, Nicolò Ceraudo, Andrea Badolato, Aldo Roselli, Pasquale Chirumbolo, Giovanni Olivo, Tommaso Mastroianni, Vito Alemanni e Fiore Palermo".