Pallanuoto, doppio trionfo in casa per l’Arvalia Lamezia

Lamezia Terme - "È stata una domenica decisamente ricca di soddisfazioni, quella appena trascorsa, per il team di Pallanuoto dell’Arvalia Lamezia. Impegnata in casa per una nuova tappa del Campionato Interregionale Puglia, Basilicata, Calabria, la categoria Allievi, dopo una lunga sosta, è scesa in vasca per la settima e l’ottava giornata. A far da palcoscenico è stata la bellissima piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme che ha visto competere i propri atleti dapprima con la formazione del Cus Bari, poi con quella della Basilicata 2000, riuscendo a trionfare in entrambi i match" è quanto si legge in una nota.

"I ragazzi guidati da mister Enzo Mirante e dal vice Pierluigi De Fazio - affermano - sono stati messi in serie difficoltà dal team pugliese nei primi due tempi, salvo poi riprendersi nella terza e quarta frazione del confronto, chiuso 14-4. Grande performance soprattutto quella del capitano Raffaele Bianchi, che ha saputo trascinare il resto della squadra ed è stato il mattatore di entrambi gli scontri. È stato poi il momento della sfida con il team lucano: anche qui l’inizio per l’Arvalia Nuoto Lamezia non è stato dei migliori, ma i lametini sono riusciti poi a trovare il bandolo della matassa e a far proprio l’incontro, riuscendo a trionfare per 16-4".

"A fine incontro - sottolineano - è stato mister Mirante a commentare le due vittorie: "Giocare dopo lo stop di un mese ha comportato per noi delle difficoltà oggettive, ma non posso che fare i miei complimenti ai nostri ragazzi perché hanno superato i due momenti iniziali di difficoltà, si sono battuti con tanto agonismo e sono stati premiati dai risultati finali". Merito di questo duplice trionfo va a Giuseppe Mazzarella, Raffaele Bianchi, Battista Bongiovanni, Antonio Torcasio, Gianfranco Rettura, Andrea Chirico, Angelo Labonia, Joshua Della Porta, Francesco Ranieli, Matteo Federico, Felice Baratta, Agostino Viola, Giovanni Mazzarella, Gabriele Bernardini, Giuseppe Graziano e Mattia Ceraudo, più piccolo della categoria Esordienti, alla sua prima convocazione con gli Allievi".