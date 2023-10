Pari esterno dell'Atletico Maida nell'anticipo contro Sporting Catanzaro Lido

Catanzaro – Finisce in parità l’anticipo tra Sporting Catanzaro Lido e Atletico Maida, valido per la sesta giornata del girone B di Promozione. Un pari che alla fine sta un po' stretto a Scalese, partito dalla panchina, e compagni, i quali allungano comunque a quattro turni la propria striscia positiva. Salgono a quattro pure i pareggi stagionali dello Sporting.

Mister Stranges nell’occasione ha dovuto fare a meno soltanto dell’infortunato Arzente. Prima mezzora di marca locale ma Iozzi è attento. Poi viene fuori l’Atletico che la sblocca al 39’ con Ramos, lesto a buttare in fondo al sacco un cross di Camara a raccogliere una corta respinta in uscita di Nania. Primo gol in giallorosso per il centravanti argentino. Vantaggio però destinato a durare appena 5’. Lancio dalle retrovie per Merante, Iozzi in uscita alta riesce solo a sfiorare la palla che torna nella disponibilità del numero sette di casa che la mette in piena area piccola dove il 2005 Bitonte insacca in scivolata.

Prima del riposo Nania deve superarsi su Tello, servito da un filtrante del solito Camara, per evitare il nuovo vantaggio maidese. In avvio di ripresa l’Atletico reclama vanamente un penalty per un presunto tocco di mani in area catanzarese. Alla mezzora grande progressione del francese Camara e destro che si stampa sulla traversa. Il Catanzaro Lido torna a rendersi insidioso con una punizione dal limite di Giglio che sfiora la barra trasversale. E’ tuttavia il Maida a cercare con insistenza il gol vittoria che però non arriverà. Atletico che sale a quota 8, Sporting a 7.

Sporting Catanzaro Lido – Atletico Maida 1-1

SPORTING CATANZARO LIDO: Nania, Bassi De Masi, Menniti, Merante, Lombardo, Caliò, Ienco, Bitonte, Mercurio, Benincasa, Giglio. In panchina: Scerbo, Mussari, Ottonello, Nitti, Talarico, Pristerà, Lombardo S., Rizzo, Lombardo F. Allenatore: Pisano

ATLETICO MAIDA: Iozzi, Perri, Gutierrez, De Minicis (11’st Arcieri) (21’st Perugino), Michienzi A., Grande (1’st Romagnuolo), Camara, Michienzi M., Ramos (20’st Scalese), Tello, Mercuri (15’st D e Fazio). In panchina: Catanzaro, Russo, Fascetti, Cristaudo. Allenatore: Stranges

ARBITRO: Andrea Pardeo di Reggio Calabria (Carvelli di Crotone e Vescio di Lamezia Terme)

MARCATORI: 39’pt Ramos (AM), 44’pt Bitonte (SCL)

F.G.