Pattinaggio, 18 atleti lametini al Trofeo Fisr Apulia 2024

Lamezia Terme - Si è svolto dal 27 al 30 marzo a Giovinazzo (Ba) il Trofeo Fisr Apulia 2024. La società Asd Pattinaggio Lamezia ha partecipato con 18 atleti che hanno così disputato la loro prima gara dell’anno rotellistico.

Podio, annunciano, per "Gianfranco Felletti (1^ classificato), per Francesca Cefalì (3^classificata) e per la coppia artistico Gianfranco Felletti - Federica Gaetano (1^ classificati). Nona posizione per Gaetano Federica nella categoria allievi A. Da evidenziare le ottime prestazioni di Giorgia Gaetano (5^classificata All Reg A) e Benedetta Vescio (5^classificata Giov). Buon test anche per Letizia Bronzi, Marta Ricca, Michela Zampaglione, Carola Commisso, Noemi Mirante, Claudia Guarnieri, Alessia Gentile, Nicol Greco, Marcella Lillo Odoardi, Megan Mercuri e Alessandra Stella che scenderanno in pista il 13 ed il 14 aprile a Reggio Calabria per i prossimi campionati regionali".