Piccoli tennisti alla Coppa delle Province 2025 guidati dal maestro lametino La Scala

Lamezia Terme – I piccoli tennisti della provincia di Catanzaro, Vibo e Crotone – categoria under 8, 9 e 10 - hanno partecipato alla Coppa delle province 2025 guidati dal maestro lametino Raffaele La Scala (del Circolo tennis “Magolà”) che oltre ad accompagnarli e guidarli è stato anche il selezionatore e il capitano di questa fase interregionale con la Basilicata.

“Vinciamo contro Matera per 7-2 e ci arrendiamo per 6-3 contro Reggio Calabria che all’inizio era sicuramente la squadra più accreditata a vincere questa fase. Un grazie a tutti i Maestri, genitori e soprattutto ai bambini che sono il vero motore di questa competizione. I tecnici – aggiunge - che mi hanno supportato in questo percorso Davide Astorino, Francesco Lamparelli, Vincenzo Samà, Matteo Coscia, Massimiliano Anello e soprattutto grazie a loro Alessandro Gigliotti, Andrea Vescio, Giulia Viola, Iris Longo, Giorgia Taurino, Francesco D’Aquaro, Manuel Riccelli, Lavinia Astorino, Riccardo Balsamo, Greta Ambrosio, Aurora Campisano, Gabriele Biamonte e Federico Grande”.