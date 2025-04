Pilota lametino Gullo in Spagna per il Campionato del Mondo Endurance UIM con Diego Testa

Lamezia Terme - Il plurititolato pilota lametino Claudio Gullo approda nel Campionato del Mondo Endurance gruppo B di Motonautica Offshore classe promotion 150, l'iridato della Piana di Lamezia viene schierato in gara ufficialmente dal Gruppo Caffo 1915 di Limbadi in qualità di ambasciatore del Brand Vecchio Amaro del Capo nel motorsport mondiale. Gullo sarà alla guida dello scafo Chaudron 25 s Vecchio Amaro del Capo/Sorbino motorizzato mercury 150, la scuderia che ha rilasciato la licenza internazionale fim è la Vibonese D&D Jet Ski capitanata dal presidente Filippo D'Agnolo, il team che gestirà in gara l'imbarcazione monocarena sarà il Sorbino 24 di Napoli mentre il Copilota Trottlman che affiancherà Gullo alle manette sarà il Campionissimo Campano Diego Testa, mercoledì l'equipaggio Calabro Campano partirà per la Spagna in direzione del Porto de Mazarron (a Murcia) dove venerdì ci saranno le Verifiche tecniche e sportive e poi sabato e domenica si disputeranno le manche di gara, un debutto questo del Pluricampione Lametino nel Campionato del Mondo UIM di Motonautica Offshore assai difficile inquanto provenendo dalle 4 ruote e non avendo disputato Campionati Italiani sull'acqua negli anni scorsi per potersi abituare alla guida ed alle condizioni del mare che con uno Scafo da corsa tra le onde e i salti a velocità elevata diventa veramente impegnativo da portare al limete e oltre, l'obiettivo "del team e del Pilota di Lamezia Terme "Pupillo" di Pippo e Nuccio Caffo è quello di trovare gli automatisti giusti entro fine Campionato cercando di portare più punti possibili a casa, Gullo e Testa saranno l'unico equipaggio Italiano al via in Spagna, e Claudio sarà l'unico portacolori Calabrese impegnato nella motonautica nel settore Barche in gara nella stagione 2025".

"Diputare un Campionato del Mondo (il top nello sport insieme al primato Mondiale) in uno sport che di base non è il mio non sarà sicuramente una passeggiata, io sono cresciuto in pista nei kart ed i circuiti di montagna alla guida di svariate auto da corsa, la motonautica è un'altra cosa, molto difficile, è uno sport di elite dove in gara sono impegnati solo grandi Campioni Mondiali della specialità, stare tra loro mi servirà per imparare al meglio la tecnica di guida, rappresentare l'Italia e la Calabria sarà per me un grande onore, sicuramente mi impegnerò al massimo delle mie possibilità per fare bene,d'altronde lo scorso inverno il presidente On. Filippo Mancuso mi ha insignito tramite il Consiglio Regionale della Calabria dell'onoreficenza di Leggenda dello Sport Calabrese nel Mondo e quindi era un dovere morale portare la Calabria in gara all'estero, ringrazio la Famiglia Caffo che ha deciso in questa stagione di schierarmi in gara nel Campionato del Mondo".