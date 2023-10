Platania Scherma, ottimi piazzamenti nella prova interregionale

Platania - Dal 13 al 14 ottobre, al "Palacoscioni" di Nocera Inferiore (Salerno) ha preso il via la stagione agonistica per gli schermidori Under 14 di Campania e Calabria. La società di Platania ha raccolto importanti piazzamenti, fra cui tre nelle prime otto posizioni. Nella prima giornata, dedicata al fioretto, Alessio Grandinetti ha ottenuto il 5° posto nella categoria accorpata "Ragazzi/Allievi" per gli atleti nati nel 2011 e nel 2010. Il giorno seguente, nella spada, arma maggiormente partecipata, Donatella Cardamone e Ginevra Barbalace si sono classificate rispettivamente al 5° ed al 7° posto nella cat. "Bambine" (classe 2013), davanti a Viola Giorda Miletto (14^). Fra i più grandi, ancora una volta protagonista Alessio Grandinetti 10° classificato, davanti a Giuseppe Ciardullo (17°). Nella prova femminile, Antonia Russo (classe 2011) si è piazzata in 19esima posizione. L'arbitro nazionale Andrea Grandinetti è stato convocato nei due giorni di gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA