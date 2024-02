Prima Categoria, la Promosport passa anche a Rosarno e balza in quarta posizione

Rosarno - Prosegue l’ottimo periodo di forma della Promosport nel girone C di Prima Categoria. Nell’insolito orario mattutino, oggi i lametini hanno espugnato con il minimo scarto il “Giovanni Paolo II” di Rosarno, inanellando la settima vittoria consecutiva. Ennesima affermazione che, complice il turno di riposo osservato in questa giornata dal Piscopio, consente a Gallo e compagni di scavalcare proprio i vibonesi in quarta posizione. Restano invece invariate le distanze dalle prime tre, ovvero Guardavalle, Real Pizzo e Parghelia, lontane, rispettivamente, sette, sei e cinque punti. Promosport, Guardavalle e Real Pizzo devono tuttavia ancora fermarsi in questo girone di ritorno. Domenica prossima toccherà proprio alla formazione di mister Notaris.

Contro la Rosarnese, all’andata impostasi, a sorpresa, al “Riga”, basta un gol di Russo (secondo centro in campionato per l’ex Vigor e Atletico Maida) al 34’ del primo tempo per portare a casa l’intera posta in palio. Promosport comunque pericolosa in più occasioni, vedi, nella ripresa, la traversa colpita da Strangis ed il superlativo intervento sfoderato dal portiere locale Marchesano sullo stesso Russo.

ROSARNESE – PROMOSPORT 0-1

ROSARNESE: Marchesano, Aquilano, Spagnolo, Grillo, Gentile, Condello, Galati, Garcea, Paparatti, Di Bartolo, Catalano, Meliado, Sergio, Zappia, Alviano, Macrì, Barbieri, Paladino, Garruzzo. Allenatore: Cucinotta

PROMOSPORT: De Sio, Ventura, Costanzo, Strangis, Gallo, Tarzia, Viola, Marrello, Piacente (35’st Cuda), Mercurio (29’st Scarpino), Russo. In panchina: Cullice, Cimino, Vaccaro, Ferraiuolo, Gaetano, De Fazio, Longo. Allenatore: Notaris

MARCATORI: 34’pt Russo

ARBITRO: Monteleone da Reggio Calabria

NOTE: ammoniti Marrello (P), Mercurio (P), Galati (R)

F.G.