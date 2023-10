Prima Categoria: vincono Promosport e Pianopoli. San Mango battuto dalla Garibaldina

Lamezia Terme - Week-end decisamente positivo per tre delle quattro squadre “nostrane” di Prima Categoria. Ma bisogna dire che due di queste si sono sfidate tra loro, per cui era impossibile avere un en plein di successi.

Iniziamo dal girone B. Per indisponibilità del “Leo” di Soveria Mannelli, si è disputata al Comunale di Bianchi la partita tra la Garibaldina e l’Fc San Mango. Primo tempo che si conclude sull’1-1 per effetto delle segnature di Buso, su rigore, per i giallorossi e Ferlaino per i biancazzurri ospiti. Nella ripresa il San Mango va più volte vicino al vantaggio, colpendo due legni, ma allo scadere deve arrendersi al gol soveritano siglato su punizione dall’ex Sambiase Denis Chiodo. La compagine del Reventino aggancia così a quota 3 punti quella del Savuto. Di seguito la formazione schierata da mister Compiacente, ex di turno avendo guidato per alcune settimane la Garibaldina nella passata stagione: Sacco, Saggio (20’st Iorio), Ventura, Pasqua, Vaccaro, Fuda, Ferlaino, Gigliotti, Leopoldo, Rizzo (30’st Bruno), Talarico.

In attesa di recuperare la gara interna, o meglio giocare l’intero secondo tempo, contro le Stelle Azzurre Silana, il Pianopoli conquista la prima affermazione stagionale battendo con il minimo scarto il Rocca di Neto in trasferta. La rete che decide il match, disputato al “A. Airone” di Casabona per indisponibilità dell’impianto rocchitano, arriva dopo soli 11’ e lo firma il centrocampista Torchia. Questa la formazione ieri mandata in campo da mister Cabiddu: Stranieri, Ianni V., Kablì Ab., Talarico, Calidonna, Salerno, Kablì Az., Torchia (st Trapuzzano), Angotti (st Gagliardi G.), Ianni B. (st Garieri), Gualtieri (st Giudice)

Primo cin-cin in campionato anche per la Promosport. Nell’anticipo casalingo di sabato pomeriggio, la formazione lametina ha piegato con il più classico dei risultati il Prasar nonostante l’aver dovuto giocare oltre un’ora in inferiorità numerica a causa dell’espulsione rimediata, per doppia ammonizione, dal centrocampista Marrello.

I ragazzi allenati da Raffaele Notaris scendono in campo decisi a riscattare l’amaro kappaò maturato nei minuti finali in quel di Taverna. Già al 10’ Ventura riceve sull’out di sinistra e serve Strangis che, di sinistro, trova solo l’esterno della rete. Sei giri di lancette e i padroni di casa piazzano il micidiale uno-due. Buccinnà prova la conclusione da fuori area, respinta non impeccabile del portiere ospite con Scarpino lesto a ribadire in rete. Non passano neanche sessanta secondi ed ecco servito il 2-0: pallone recuperato a centrocampo da Strangis che s’invola verso l’area di rigore e batte Procopio. Al 29’ l’episodio che potrebbe riaprire i giochi. Marrello, già ammonito, stende un avversario a centrocampo e si vede sventolare in faccia il secondo cartellino giallo. Nonostante l’inferiorità numerica, la Promosport però rischia davvero poco. O, meglio, giusto poco prima del riposo, quando Nicoletta intercetta un rinvio corto di De Sio, supera un paio di avversari e scocca un destro ad incrociare che però non inquadra lo specchio. Nella ripresa la Promosport sfiora il terzo gol con Scarpino ed il neoentrato Piacente.

Promosport – Prasar 2-0

Promosport: De Sio, Caccamo (42’st Cimino), Cuda (26’st Corigliano), Strangis, Tarzia, Longo, Buccinnà (38’st Villella), Procopio, Scarpino (19’st Piacente), Marrello, Ventura (33’st Viola). In panchina: Cullice, Ferraiuolo, Trichilo, Liotta. Allenatore: Notaris

Prasar: Procopio, Capicotto, Fabiano, Rotundo (35’st Dara), Casaccio (22’st Talarico), Migliaccio, Nicoletta, Orlanduccio, Rodio, Sacco (9’st Parise), Critelli (31’st Minaci). In panchina: Aiello, Sottilotta, Mellace A., Casalese, Mellace M. Allenatore: Lanciano

Marcatori: 16’pt Scarpino, 17’pt Strangis

Arbitro: Rifatto da Reggio Calabria

Note: al 29’pt espulso Marrello (P) per doppia ammonizione. Ammoniti Tarzia (PRO), Sacco (PRA), Rotundo (PRA), Casaccio (PRA), Corigliano (PRO), Longo (PRO). Angoli 6-2. Recupero 2’pt e 5’st

F.G.