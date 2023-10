Primo vero scontro diretto della stagione per l'Fc Lamezia che ospita la capolista Siracusa

Lamezia Terme - Diversi gli scontri di alta classifica nella settima giornata del girone più meridionale di serie D. Spiccano, infatti, Akragas – Vibonese, Canicattì – Trapani ed Fc Lamezia Terme – Siracusa. Come a dire che domani sera sapremo qualcosina in più su chi potrà realmente aspirare alla vittoria finale e chi dovrà invece accontentarsi al massimo di un piazzamento in quei play-off che difficilmente serviranno, come ormai accade da qualche anno, a qualcosa.

Primo scontro diretto della stagione per Terranova e compagni che, al “D’Ippolito”, ospiteranno l’attuale capolista solitaria. Siracusa che ha tuttavia sin qui giocato sei gare, una in più del Trapani che insegue ad una sola incollatura di distacco. Ancor meno partite, quattro, ha disputato il Lamezia che, oltre ad aver già riposato in questo girone di andata, mercoledì 25 ottobre dovrà recuperare il derby in casa della LFA Reggio Calabria. Gialloblù ad ogni modo obbligati a far risultato per non perdere ulteriore terreno dalle battistrada, visti i tre punti gettati alle ortiche con l’Igea Virtus. Gara che dovrebbe promettere spettacolo viste le batterie offensive a disposizione dei due tecnici. Gli aretusei vantano elementi di assoluto valore quali gli attaccanti Aliperta, Maggio, Favetta, Faella, Arcidiacono, nonché l’ex di turno Alma. Ma anche negli altri reparti non mancano calciatori con campionati vinti alle spalle, vedi il giovane Forchignone, fresco reduce dal trionfo di D con il Catania.

Dopo aver pareggiato 1-1 in casa del Canicattì all’esordio, gli aretusei hanno inanellato ben cinque successi consecutivi. In ordine cronologico hanno piegato Locri, Sancataldese, Igea, Reggio Calabria in trasferta e Acireale. Detengono, al momento, il miglior attacco del girone assieme al Trapani. Concedono tuttavia qualcosa agli avversari, come testimoniano i sei gol incassati. 16, di conseguenza, i punti in sei gare, 9, in quattro gare, quelli che si ritrovano i lametini.

In sala stampa, per tornare brevemente sulla vittoria di mercoledì scorso e per presentare l’impegno di domani, si è stavolta presentato il secondo di Leonardo Vanzetto, Giuseppe Neri. È stato lui, d’altronde, a guidare la squadra dalla panchina contro il San Luca, visto il turno di stop disciplinare dovuto scontare dall’allenatore di Marcellinara. “Non è stata una gara facile come il risultato finale potrebbe far pensare, anche perché, tra l’altro, gli ultimi due gol li abbiamo segnati in zona cesarini dopo esser rimasti in dieci dalla mezzora della ripresa. Affrontato un buon San Luca che l’ha messa sull’agonismo per gran parte dell’incontro”.

Quanto al Siracusa, mister Neri dichiara che si tratta di “una squadra importante, come d’altronde lo siamo pure noi. Un match che può darci la consapevolezza della nostra forza. Andrà però affrontato con la massima determinazione, al cospetto di un avversario ancora imbattuto. L’abbiamo preparata in poco tempo, provenendo da un turno infrasettimanale, ma comunque in modo intenso e sono sicuro che i ragazzi daranno il meglio di loro stessi”.

Siracusa affrontato per la prima volta dal giovane club lametino. “Quando affronti squadre così blasonate e importanti, è sempre un piacere giocare tali partite. Prefiguro una gara con un buon tasso di spettacolarità. Verranno a Lamezia per disputare una buona partita. Dovremo essere bravi noi a giocare con grande determinazione e non sbagliare un colpo, mettendoci intensità ed applicazione”.

A domanda circa le possibilità che, dopo il buon spezzone di gara giocato a Locri, Palermo possa partire dal primo minuto, l’ex allenatore di Sambiase e San Mango risponde che “si è inserito benissimo in un gruppo fantastico. Sta progressivamente assimilando anche i concetti tecnico-tattici del mister. Parliamo comunque di un elemento molto intelligente, mercoledì entrato benissimo in campo al pari degli altri subentrati a match in corso. La forza di questa squadra potrà essere proprio il gruppo visto che ogni domenica a rotazione ci ritroviamo a dover mandare in panchina elementi come Diaz, Rizzo, Saraniti, Bonanno o lo stesso Palermo. Calciatori importanti che possono fornire un grande contributo alla squadra anche entrando in corso d’opera”.

Trasferta a Lamezia che la Questura di Catanzaro ha vietato, per motivi di ordine pubblico, ai tifosi aretusei a seguito degl’incidenti da questi ultimi creati mercoledì scorso, fuori dal proprio impianto, in occasione della gara con l’Acireale. Altrimenti da Siracusa sarebbe sicuramente arrivato un nutrito gruppo di sostenitori biancazzurri. “Giocare davanti ad un pubblico importante contro il Siracusa – prosegue Neri - ci darebbe una grande mano. Vedi quello che tra le mura amiche riescono a fare, poiché spinti anche da un grande sostegno dagli spalti, compagini come Trapani, Akragas o lo stesso Siracusa. Speriamo di riuscire a raccogliere attorno a noi quanta più simpatia possibile nel corso della stagione. Ovviamente in ciò saremo agevolati se arriveranno i risultati”.

Il tecnico dei siciliani, Gaspare Cacciola, nel presentare la trasferta in terra calabrese ha, dal canto suo, dichiarato che “siamo consapevoli di andare ad affrontare una delle squadre più forti del campionato. Ci sono, quindi, grandi motivazioni da parte nostra. Sarà una gara difficile per entrambe le squadre. Vista la grande qualità delle due rose, mi aspetto una sfida giocata a viso aperto da entrambe”.

Tornando in casa Lamezia, per l’occasione, oltre agli squalificati Mirabelli e Garofalo ed agl’infortunati Foti e Bufano, fuori dalla lista dei convocati sono rimasti, per normale scelta tecnica, Lesta, Malafronte e Menna.

Dirigerà il signor Andrea Recupero di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Chiarillo di Moliterno e Spagnolo di Lecce. Fischio d’inizio alle 15. Alla gara, come già anticipato, non potranno assistere tifosi residenti nella provincia di Siracusa. Di conseguenza, per l’acquisto online dei biglietti sarà necessario avere a portata di mano il documento di riconoscimento poiché i biglietti per questa gara saranno nominativi. La biglietteria del botteghino sarà aperta anche domani mattina a partire dalle ore 11:00. Prevista anche la diretta streaming a pagamento. Tutte le info del caso sono presenti sui canali social del club gialloblù.

