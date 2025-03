Promozione, l'Atletico Maida batte il Melicucco ma i play-off restano un miraggio

Lamezia Terme - Torna al successo, dopo quasi un mese e mezzo, l’Atletico Maida. I giallorossi battono, al “Rocco Riga”, il fanalino di coda, e già retrocesso, Melicucco e mantengono giusto in vita un esilissimo filo di speranza in chiave play-off. Quando mancano ormai solo tre giornate al termine, il distacco di Romagnuolo e compagni dal quinto posto, occupato dalla Pro Pellaro, resta, infatti, di ben sei lunghezze. Tra i reggini e l’Atletico ci sono inoltre altre tre squadre: Bovalinese, San NicolaChiaravalle e Deliese. Così com’era accaduto la scorsa stagione, anche nell’attuale la compagine del presidente Sgrò resta dunque tagliata fuori dagli spareggi promozione dopo aver a lungo stazionato nelle prime cinque posizioni.

La cronaca del match

Il primo sussulto lo regala Gullo, con una conclusione dal limite alta di poco. Al 17’ filtrante di Scalese per lo stesso Gullo che impegna severamente Papaluca. La parità iniziale si sblocca al 28’: percussione di Cesana che con la punta del piede prende in controtempo il portiere biancorosso e insacca.

Insiste l’Atletico, stavolta è Gullo ad inventare per Scalese con un bel pallonetto, ma l’esperto fantasista viene chiuso in extremis da uno dei centrali avversari. Poco dopo nuova combinazione tra i due ex Vigor e cross in area dove Scalise incorna di poco a lato. Prima del riposo un piazzato per parte. Quello di Scalese sfiora la traversa, un po’ meno preciso quello di Scattareggia G.

In avvio di ripresa il tecnico dei giallorossi dà spazio al giovane Rubino tra i pali. Il solito Scalese si libera nello stretto in area ma, ancora una volta, salva un difensore. Neanche un giro di lancette che la conclusione del sudamericano Sbrascini è deviata in corner dalla retroguardia ospite.

Al 6’ verticalizzazione di Scalese per Gullo il quale batte Papaluca in uscita con un pregevole pallonetto. Nono centro stagionale per l’attaccante lametino.

A stretto giro di posta si materializza il tris maidese con Cesana, lesto a ribadire in rete una precedente respinta dell’estremo difensore avversario su sua conclusione dal vertice. Seconda doppietta stagionale per il centravanti argentino, che sale anch’egli a nove centri personali.

A metà ripresa il Melicucco accorcia con un gran tiro dalla distanza di Burgos che termina la propria corsa sotto il sette. Poco dopo Rubino deve sfoderare una bella respinta in tuffo sulla punizione di Pavia L. Poi è Papaluca a dover sventare in corner su Scalese. Il portiere biancorosso è ancora decisivo, stavolta di piede, sulla successiva inzuccata di Sbrascini. Al 36’ l’appena entrato Paone, lanciato da Iudicelli, si fa ipnotizzare da Papaluca in uscita che respinge. Ad una manciata di minuti dal novantesimo, l’estremo ospite è ancora reattivo su Persico. Finisce 3-1

Atletico Maida – Melicucco 3-1

Atletico Maida : Iozzi (1’st Rubino), Gaetano M., Michienzi A., Sbrascini, Romagnuolo, De Martino, Scalise (18‘st Leone), Iudicelli (42‘st Saladino), Cesana (36’st Paone), Scalese (42‘st Persico), Gullo. In panchina: Michienzi M., Caputo, Soverina. Allenatore: Stranges

Melicucco: Papaluca, Fernandez, Dagostino (26’pt Cento), Pavia L., Pavia I., Mercuri D., Mercuri F. (16‘st Cellerino) (45‘st Zito), Burgos, Scattareggia G. (16‘st Pasqualone), Macrì (28’st Scattareggia M.). In panchina: Condoluci, Mercuri M., Scattareggia S., Zito. Allenatore:

Arbitro: Luca Francesco Carbone di Cosenza (Genovese di Paola e Villella di Lamezia Terme)

Marcatori: 28’pt Cesana (AM); 6’st Gullo (AM), 10’st Cesana (AM), 20’st Burgos (ME)

Note: ammoniti Pavia I. (ME), Scalise (AM), Cento (ME), Pasqualone (ME). Recupero: 1’pt e 2’st

Fer.Gae.