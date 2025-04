Promozione, l'Atletico Maida dilaga nel derby con il Caraffa e tiene accese le residue speranze play-off

Catanzaro – Quarto derby in Promozione tra Atletico Maida e Caraffa e quarta affermazione dei giallorossi di mister Stranges. Nell’anticipo giocatosi ieri pomeriggio sul sintetico del Centro Tecnico Federale di Catanzaro, non c’è stata sostanzialmente storia, specie dal 25’ in poi del primo tempo, come testimonia lo 0-5 finale.

Secondo successo consecutivo di Romagnuolo e compagni, i quali tengono, così, ancora accesa la debole fiammella play-off. Il quinto posto, dove la Bovalinese, ieri a sua volta vincente ai danni del derelitto Melicucco, ha agganciato la Pro Pellaro, dista ora solo tre lunghezze, ma ovviamente la formazione dell’omonimo quartiere di Reggio Calabria dovrà scendere in campo oggi pomeriggio, allorquando ospiterà il San Nicola Chiaravalle. Ricordiamo che in questo week-end si disputa la terzultima giornata di campionato. Notte fonda, invece, per il Caraffa, al quarto kappaò di fila ed ormai con un piede e mezzo in Prima Categoria.

La cronaca del match

Ampio turnover nelle fila ospiti. Squalificato Grande, si accomodano, almeno inizialmente, in panchina capitan Romagnuolo ed il centravanti argentino Cesana. Ben quattro gli under schierati titolari: Marco Gaetano, Caputo, Scalise e Persico. La sfida si sblocca già al 20’ grazie ad un bel diagonale del classe 2005 Persico.

Cinque giri di lancette ed il Caraffa potrebbe già riportare in equilibrio il punteggio sfruttando un netto calcio di rigore. Dagli undici metri, però, l’attaccante Giglio si fa ipnotizzare da Iozzi, che riesce addirittura a bloccare a terra. Errore dal dischetto che chiude di fatto la contesa, dato che prima del riposo Scalise raddoppia con un secco rasoterra. Primo centro stagionale per l’esterno 2006.

Quasi a metà secondo tempo ancora Persico cala il tris. Prima storica doppietta in una prima squadra per l’ex Juniores del Sambiase che, con la maglia maidese, si era già sbloccato nella gara di Africo. Al 36’ lo specialista Scalese, al sesto gol stagionale, trasforma da par suo una punizione dal limite. Quasi al novantesimo c’è gloria personale anche per il da poco subentrato Francesco Leone. Prima segnatura tra i grandi per il centrocampista classe 2006.

Questa la formazione ieri opposta ai “cugini” del Caraffa: Iozzi, Gaetano M., Caputo (25’st De Fazio), Sbrascini, Michienzi A., De Martino, Scalise (30’st Saladino), Iudicelli (40’st Paone), Persico (20‘st Cesana), Scalese, Gullo (35’st Leone). In panchina: Rubino, Michienzi M., Romagnuolo, Soverina, Iuliano. Allenatore: Stranges.

Fer.Gae.