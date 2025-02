Promozione, l'Atletico Maida torna indenne dalla trasferta con il Bianco e resta a -4 dalla vetta

Ardore Marina – Si allunga ad otto turni la striscia positiva dell’Atletico Maida, che torna con un buon punto dalla trasferta di Ardore contro il Bianco. Nella sfida tra il miglior attacco e la miglior difesa del girone B di Promozione, ad aver prevalso è stata la solidità dei giallorossi. Quinto (undicesimo stagionale) clean sheet consecutivo per la porta maidese. In classifica, per effetto del pari tra Virtus Rosarno e Stilomonasterace e della rotonda vittoria, nell’altro scontro incrociato tra le prime quattro, del Val Gallico sul Gioiosa, Romagnuolo e compagni restano a – 4 dalla vetta, sempre occupata dal Rosarno, ma sono agganciati in quinta posizione dalla Pro Pellaro, largamente impostasi sul fanalino di coda Melicucco.

La cronaca del match

Sul sintetico di Ardore Marina mister Stranges deve fare a meno dello squalificato Persico e dell’infortunato Ansou, la cui stagione può dirsi già finita avendo rimediato una frattura al metatarso del piede. Prima gara stagionale da titolare, dopo il grave infortunio della scorsa stagione, per il centrocampista Manuel Michienzi.

Dopo 7’ Atletico Maida vicinissimo al vantaggio: la punizione dello specialista Scalese, dal vertice sinistro, si stampa sull’incrocio dei pali. Poco dopo Michienzi M. la mette in mezzo per Cesana, anticipato da un avversario probabilmente con l’aiuto della mano. Gli ospiti reclamano il penalty ma l’arbitro non è dello stesso avviso. Al 16’ corner di Scalese ed incornata centrale di Cesana. Si fa vedere anche il Bianco al 20’. Gran tiro dalla distanza di Criaco a fil di palo. Quindi è Vita a provarci su calcio piazzato: la palla, sporcata da Michienzi A., è bloccata da Rubino. Termina di poco oltre la traversa, invece, quello battuto da Scalese.

In avvio di ripresa occasione Maida. Cross dalla destra di Caputo, Cotroneo smanaccia e botta al volo di Cesana respinta quasi sulla linea di porta da un difensore reggino. Al 9’ schema ospite sugli sviluppi di un corner: Iudicelli per Scalese che la scodella in mezzo dove il solito Cesana, di testa, non inquadra lo specchio. Giallorossi di nuovo vicinissimi alla segnatura a metà frazione. Il neo entrato Gullo, imbeccato in profondità da Sbrascini, supera il portiere in uscita ma è ancora provvidenziale il salvataggio, in prossimità della linea, di un componente la retroguardia di casa. Poco dopo la mezz’ora prova la soluzione personale pure Iudicelli, blocca facile Cotroneo. Difesa del Bianco che chiude in angolo anche sulla botta da dentro l’area di De Martino. Lo stesso centrale arretrato di mister Stranges ci riprova, stavolta di testa su corner di Scalese, ma la mira lascia a desiderare. Il direttore di gara concede 4’ di recupero e proprio durante l’ultimo di questi Simignani s’invola finendo a terra in area avversaria. Reclama il rigore ma anche in questo caso il signor Riccio da Reggio Calabria non è d’accordo ed emette, contestualmente, il triplice fischio finale.

Bianco – Atletico Maida 0-0

Bianco: Cotroneo, Casalderrey, Puro, Sanchez, Criaco, Mammoliti, Simigliani, Vita, Nicita, Albanese, Loccisano. In panchina: Toscano, Siciliano, Libri, Maviglia, Spatolisano, Battaglia. Allenatore: Libri

Atletico Maida: Rubino, Michienzi A., De Martino, Sbrascini, Romagnuolo, Grande, Michienzi M. (25’st Gullo), Iudicelli, Cesana, Scalese, Caputo (30’st Scalise). In panchina: Iozzi, Gaetano S., De Fazio, Leone, Gaetano M., Paone, Saladino, Soverina. Allenatore: Stranges

Arbitro: Federico Riccio da Reggio Calabria (Meduri e Lecchi da Reggio Calabria)

Fer.Gae.