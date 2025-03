Promozione: Pari ad Africo per un Atletico Maida rimaneggiato in difesa

Africo – Si allunga a tre giornate il digiuno dalla vittoria dell’Atletico Maida, che torna comunque con un punto da Africo. Dopo i tre gol rimediati una settimana fa dal Val Gallico, ieri i giallorossi ne hanno incassato altri due. È la prima volta, in questa stagione, che subiscono, complessivamente, cinque reti in due match consecutivi. Nonostante ciò, quella guidata da capitan Romagnuolo resta ancora la retroguardia meno perforata del girone B di Promozione, ma adesso a pari merito con quella della Deliese. Atletico sempre settimo a tre incollature dalla quinta piazza, adesso confivisa da Pro Pellaro e Bovalinese.

La cronaca del match

Assenze di peso, nelle retrovie, per mister Stranges che deve fare contemporaneamente a meno dello squalificato Alessio Michienzi e dell’infortunato De Martino, dirottato in panchina più che altro per numero. Come se non bastasse, a fine primo tempo deve alzare bandiera bianca anche l’altro centrale arretrato Grande, sostituito da Torchia.

Trascorrono appena 4’ dal fischio di avvio e già la gara si sblocca per effetto del gran colpo di testa dell’africese Campestrini sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti reagiscono, colpiscono due legni e costringono ad un grande intervento il portiere locale, ma si va al riposo sull’1-0.

La ripresa vede ancora l’Atletico spingere e stavolta trovare ben due gol nell’arco di appena una decina di minuti. Al 25’ il neo entrato Persico firma, sempre di testa, il pari su cross di Scalese. Primo gol con la maglia maidese per il 2005 ex Sambiase. Poi l’altro attaccante Cesana ribalta completamente il punteggio ribadendo in gol una respinta del pipelet avversario. Settimo centro personale per l’ariete sudamericano. Una manciata appena di minuti e matura, tuttavia, il definitivo 2-2 dell’Africo su precisa conclusione dal limite. I reggini nel finale sfiorano addirittura il gol vittoria colpendo una clamorosa traversa a tu per tu con Rubino. Pareggio alla fine giusto.

Di seguito la formazione ieri mandata in campo dal tecnico di Conflenti: Rubino, Caputo, Gaetano M., Sbrascini, Romagnuolo, Grande (1’st Torchia), Michienzi M. (20’st Persico), Iudicelli, Cesana, Scalese, Gullo (35’st Saladino). In panchina: Iozzi, De Martino, Gaetano S., Iuliano, Scalise, Paone

Fer.Gae.