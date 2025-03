Promozione, sconfitta interna dell'Atletico Maida che esce dalla zona play-off

Lamezia Terme - S’interrompe la striscia positiva dell’Atletico Maida che durava da ormai ben otto giornate. Il lanciato Val Gallico espugna con un netto 3-1 il “Rocco Riga” di Sant’Eufemia Lamezia e si conferma complesso in grado di dire autorevolmente la propria per la vittoria finale. Si ferma, al contempo, a circa 480’ l’imbattibilità della porta maidese. Kappaò che, però, fa soprattutto male a livello di classifica generale dato che Romagnuolo e compagni scendono dal quinto al settimo posto, scavalcati da Pro Pellaro e Bovalinese. La zona play-off dista ora tre punti. Per la seconda volta in questo torneo i giallorossi subiscono tre gol in una sola gara, era già successo solo nel girone di andata e guarda caso sempre contro il Val Gallico. Nonostante il tris di reti al passivo, la retroguardia maidese resta ancora la meno battuta del girone. Terza vittoria consecutiva, nonché quarta nelle ultime cinque uscite, per i reggini i quali restano secondi ad una sola incollatura dalla capolista Virtus Rosarno, dal canto suo sbarazzatasi con un tennistico 6-1 dell’ormai virtualmente retrocesso Melicucco. Nel big match di giornata, che metteva di fronte, la miglior difesa e l’attacco più prolifico del torneo, è dunque stato quest’ultimo ad avere la meglio. Risultato comunque giusto, avendo la compagine di Ciccio Corapi dimostrato di avere più qualità, soprattutto in avanti dove Carvajal si è confermato elemento di categoria superiore del secondo giallo rimediato da Alessio Michienzi.

La cronaca del match

La gara si sblocca attorno alla mezz’ora. Iudicelli perde palla a centrocampo, Carvajal mette il turbo, avanza un po', e dai trenta metri scocca un gran tiro che trafigge Rubino a fil di palo. Prima del riposo il centravanti concede il bis, stavolta con un magistrale tiro a giro dal vertice. Al 20’ della ripresa il match si mette ancora più in salita per i locali che restano in dieci a causa del secondo giallo rimediato da Alessio Michienzi. Pochi minuti e Sermiento cala il tris. Su lancio del solito Carvajal, il numero undici , si gira, salta un difensore locale e insacca sul primo palo. Al 40’ accorcia il Maida sugli sviluppi di uno schema su calcio di punizione. E’ bravo Iudicelli a battere Zampaglione con una precisa conclusione dal limite . In pieno recupero Romagnuolo a tu per tu con l’estremo difensore avversario spreca la chance del possibile 3-2.

Atletico Maida – Val Gallico 1-3

ATLETICO MAIDA: Rubino, De Martino (1’st Scalise), Michienzi A., Sbrascini, Grande, Romagnuolo, Caputo, Iudicelli, Cesana (24’st Persico), Scalese, Gullo. In panchina: Iozzi, Michienzi M., Paone, De Fazio, Leone, Gaetano M., Saladino, Soverina. Allenatore: Stranges

VAL GALLICO: Zampaglione, Iacono (45’st La Cava), Scaramuzzino, Meduri, Bongani, Robaina, Lazzarini, Caracciolo (33’st Zagari), Carvajal (30’st Tripodi), Tavdgiridze (18’st Utano), Sarmiento (49’st Chindemi). In panchina: Surace, Sacca, Zagari, Gatto. Allenatore: Corapi

ARBITRO: Christian Gervasi da Cosenza (Cozza e Genovese da Paola)

MARCATORI: 30’pt e 39’pt Carvajal (VG); 23 ‘st Sarmiento (VG), 40’st Iudicelli (AM)

NOTE: espulsi, entrambi per doppia ammonizione, al 20’st Michienzi A. (AM) ed all’11’st il tecnico Corapi (VG). Ammoniti Romagnuolo (AM), Carvajal (VG), Meduri (VG), Zagari (VG), Gullo (AM), Iacono (VG).

Fer.Gae.