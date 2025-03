Quattro primi posti per la Libertas Lamezia ai campionati regionali di cross 5° prova di Rocca di Neto

Rocca di Neto (Crotone) - Si è svolta a Rocca di Neto la quinta prova del campionato regionale di corsa campestre organizzato dalla Fidal Calabria in collaborazione con la società locale Jure Sport, su di un percorso di metri 1000 ricavato all’interno dell’azienda vitivinicola Librandi nella tenuta Rosalenti. Gli atleti si sono dati battaglia, anche quelli delle categorie giovanili. La Libertas Lamezia nella categoria esordienti 10 femminili ha dominato la prova. A salire sul gradino più alto del podio è stata Bianca Matrella seguita dalla compagna di squadra Aurora Da Silva, 4 posto di Maria Chiara Domizi anche se non in perfette condizioni e infine il 5° posto o per Aurora Abruzzese entrambe hanno dato il proprio contributo affinché la Libertas Lamezia consolidasse il primo posto di società.

Nella categoria esordienti 10 maschile vittoria di Flavio Franza che ha staccato gli avversari sin dall’inizio conducendo la gara in modo perfetto dimostrando buone capacità tattiche. Nella categoria ragazze KM 1 vittoria per Greta Mastroianni alla sua prima gara in assoluto ha dimostrato grande sicurezza e determinazione che fa sperare per il futuro. Al secondo posto ancora Libertas con Gaia Stella. A livello maschile buona prova di Giuseppe Gurzi, giunto secondo al traguardo distaccato da soli 2 secondi. Nella categoria cadetti km 2 ancora un primo posto per Emanuele Putrino da poco tempo si è avvicinato all’atletica ha dimostrato le sue buone qualità atletiche. Il prossimo impegno sarà per domenica 23 marzo a San Giovanni In Fiore per l’ultima prova di cross.