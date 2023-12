Real Filadelfia e Hammers in testa alla classifica gironi del campionato Asc amatori Calabria over 35

Lamezia Terme - Nella settima giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori over35, nel girone A, la capolista, il Real Filadelfia, in trasferta a Montepaone Lido, viene fermata sul pari dalla squadra di casa, l’Alchimia Jonica. Il Real, raccontano in una nota: “nei minuti finali del primo tempo passa per primo in vantaggio con Angelo Fazzari, ma pronta è la risposta dei soveratesi che pervengono al pareggio prima dell’intervallo con Rocco Scicchitano, che approfitta di una difesa, quella vibonese, nell’occasione poco attenta e stranamente ferma sulle gambe. Il Boys Marinate invece infligge una sonora sconfitta all’Amatori Soveria Mannelli, sei a zero il risultato finale, ma per la verità c’è da dire che tante altre sono state le occasioni da rete sciupate sotto porta e non finalizzate adeguatamente dagli attaccanti vibonesi per precipitazione ed imprecisione. Le reti quasi tutte realizzate nella seconda parte del secondo tempo, sono la dimostrazione del fatto che l’Amatori Soveria Mannelli, con la panchina cortissima che si ritrova settimanalmente e quindi nell’impossibilità di effettuare cambi adeguati alla bisogna, associata ancora ad una precaria condizione fisica, subisce nel finale degli incontri la pressione e la foga agonistica degli avversari”.

Per la cronaca sono andati in rete “Cordiano, vero e proprio faro della manovra della squadra vibonese, Lo Giacco, che con la realizzazione odierna fa un passo avanti nella classifica cannonieri, Malerba, Camillò e doppietta di Sorrentino. L’Ecosistem Lamezia Soccer continua imperterrita la caccia al primo posto in classifica è conquista una vittoria in trasferta sul comunale di Migliuso contro l’Amami Mac 3, in una partita dove bisogna segnalare un Fortunato Villella attaccante lametino in grande spolvero e realizzatore di due reti di pregevole fattura, che gli consentono di scalare posizioni in classifica nella speciale graduatoria dei marcatori. Le altre reti sono state opera del solito Mario De Grazia e su rigore di Antonio Urbano per l’Ecosistem, mentre il gol della bandiera per l’Amami Mac 3 è stato realizzato dal bomber Fabio Cappellano. La Nuova Soverato del presidente Corapi supera di stretta misura la Vigor Old Boys, squadra quest’ultima, per come raccontano le cronache, ancora in forte emergenza di giocatori per infortuni ed indisponibilità di vario genere; le reti dei soliti Salvatore Corapi e Nicola Valente, su rigore, per la squadra soveratese, mentre Rocco Valotta, nel secondo tempo, accorciava le distanze per la squadra vibonese. Ritorna alla vittoria la Casa dello Sport , che coincide con il ritorno in campo di Rosario Salerno, vero uomo squadra per la formazione lametina, infliggendo una sconfitta al Borboruso nel cuore, nell’occasione in grande evidenza Giuseppe Torchia per la formazione di casa, autore di una doppietta, mentre le altre segnature sono state opera di Aurelio Nisticò e Giuseppe Cugnetto, invece per quanto riguarda la squadra cosentina Santino Aretino accorciava le distanze con due reti tecnicamente pregevoli. Nel posticipo del lunedì sera sul rettangolo del Gianni Renda di Sambiase invece andava in scena il derby lametino tra le compagini della Computer Assistance e del Lamezia Golfo; il risultato finale di sei a tre ha premiato la squadra del presidente Giuseppe Curcio in una partita scoppiettante con ben nove segnature, dove si è posto in grande evidenza il centravanti della Computer Eupremio Bassi autore di una tripletta ed inoltre con Grandinetti, Molinaro e Montilla, anche loro a marcare la presenza in campo con delle realizzazioni. Per il Lamezia Golfo che nonostante il punteggio finale ha giocato tutto sommato una buona partita, peccato per quelle distrazioni difensive che hanno consentito alla Computer di uscire vittoriosa dal campo. Comunque, per la squadra del presidente Elena Galante ottima doppietta di Mirko Bombardieri, che con le sue incursioni in area ha creato scompiglio nelle retrovie avversarie, ben coadiuvato in avanti da Giuseppe Zicaro, anch’esso protagonista con una segnatura”.

Nel girone B invece “l’Hammers con la vittoria sull’Atletico Sersale per tre ad uno passa in testa alla classifica. Le realizzazioni ad opera di Anastasi, Russo e Rocca per la squadra catanzarese, mentre su rigore accorciava le distanze Scorza per la squadra ospite. Per la cronaca l’Hammers ha terminato il match in nove uomini per l’espulsione di Francesco Ruga e Roberto Fregola. Il Catanzaro Lido invece batte l’Antico Forno con un perentorio tre a zero, con doppietta di Alì e gol di Galera, in un incontro dove la squadra del presidente Muleo, nonostante delle sostituzioni ed una panchina quasi inesistente, nel primo tempo ed inizio della ripresa ha venduto cara la pelle nei confronti della più quotata squadra di casa, salvo poi arrendersi e rimanere in balia dell’avversario nelle fasi finali dell’incontro. La Stella Maris regola il Monasterace amatori con un perentorio quattro a due, vanno in rete per la squadra di casa Vincenzo Bruno, con una doppietta, Vincenzino Guerra e Rosario Folino, mentre le due reti della squadra reggina vengono realizzate in pieno recupero del secondo tempo da Leotta e Papaleo. Partita iniziata in salita per l’Under 101 contro la Stella Rossa, al quinto minuto del primo tempo veniva espulso per fallo da ultimo uomo Benito Celi dal signor Giovanni Bilotta, arbitro dell’incontro e quindi la formazione di mister De Franco rimaneva in inferiorità numerica per tutta la gara, ma, nonostante ciò riusciva nell’intento di strappare un prezioso pareggio; le reti sono state realizzate da Antonio Critelli e Giuseppe Gallo. La partita Invicta 2010 che era opposta all’Eagles 2020 non è stata disputata e verrà recuperata lunedì 18 dicembre alle ore 20,30 presso il Centro Sportivo Vincenzo Soluri-Runci di Catanzaro”.

Infine, queste le parole del responsabile calcio ASC Patrizio Gemello “in relazione a quanto accaduto la settimana scorsa in una partita del campionato, dove c’è stato un gesto antisportivo nei riguardi di un direttore di gara, teniamo a precisare che condanniamo sempre tali episodi senza se e senza ma, specialmente se i fatti avvengono in occasione di attività sportive, che in campo e sugli spalti dovrebbero trasmettere ben altri valori”. Dichiarazione lapidaria del responsabile calcio ASC ma che dà il senso del messaggio che il presidente Gemello ha inteso ribadire.

RISULTATI GIRONE A

COMPUTER ASSISTANCE – LAMEZIA GOLFO 6 - 3

AMAMI MAC 3 – ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER 1 - 4

ALCHIMIA JONICA - REAL FILADELFIA 1 - 1

CASA DELLO SPORT - BORBORUSO NEL CUORE 4 - 2

NUOVA SOVERATO – VIGOR OLD BOYS 2 - 1

BOYS MARINATE – AMATORI SOVERIA MANNELLI 6 - 0

CLASSIFICA GIRONE A

REAL FILADELFIA 19

ECOSISTEM LAMEZIA S. 18

BOYS MARINATE 17

NUOVA SOVERATO 17

VIGOR OLD BOYS 10

AMATORI SOVERIA 10

ALCHIMIA JONICA 8

BORBORUSO NEL CUORE 7

CASA DELLO SPORT 7

COMPUTER ASSISTANCE (-1) 5

AMAMI MAC 3 1

LAMEZIA GOLFO 0

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A

ANTONIO CARUSO - REAL FILADELFIA 8 RETI (2 RIGORI)

NICOLA VALENTE - NUOVA SOVERATO 8 RETI ( 2 RIGORI)

MARCO LO GIACCO - BOYS MARINATE 7 RETI

FORTUNATO VILLELLA – ECOSISTEM 6 RETI

STATISTICHE GIRONE A

MIGLIORE DIFESA REAL FILADELFIA CON SOLO 3 RETI SUBITE

MIGLIORE ATTACCO BOYS MARINATE E NUOVA SOVERATO CON 25 RETI ALL’ ATTIVO

PEGGIORE ATTACCO LAMEZIA GOLFO ED AMAMI MAC 3 CON SOLO 5 RETI ALL’ATTIVO

PEGGIORE DIFESA LAMEZIA GOLFO CON 27 RETI SUBITE

MIGLIORE DIFFERENZA RETI BOYS MARINATE CON + 19

PEGGIORE DIFFERENZA RETI LAMEZIA GOLFO CON - 22

RISULTATI GIRONE B

INVICTA – EAGLES 2020 RINVIATA AL 18.12.2023

STELLA MARIS – MONASTERACE 4 – 2

CATANZARO LIDO - ANTICO FORNO 3 - 0

HAMMERS – ATLETICO SERSALE 3 - 1

STELLA ROSSA – UNDER 101 1 - 1

CLASSIFICA GIRONE B

HAMMERS 15 (CON 1 PARTITA IN MENO)

STELLA MARIS 14

CATANZARO LIDO 13 (CON 1 PARTITA IN MENO)

ATLETICO SERSALE 12

INVICTA 2010 9 (CON 2 PARTITE IN MENO)

UNDER 101 9

STELLA ROSSA 4 (CON 1 PARTITA IN MENO)

ANTICO FORNO 3 (CON 1 PARTITA IN MENO)

EAGLES 2020 2 (CON 3 PARTITE IN MENO)

MONASTERACE 1 (CON 3 PARTITE IN MENO)

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE B

BRUNO VINCENZO – STELLA MARIS 10 RETI

GIOVANNI PARROTTA – ATLETICO SERSALE 8 RETI

PIRONACI DENIS- HAMMERS 8 RETI

GIULIANO SIMONE - HAMMERS 6 RETI