Scherma, l'arbitro lametino Luigi Martilotti designato per le Olimpiadi di Parigi 2024

Lamezia Terme - Prestigioso riconoscimento per la classe arbitrale lametina di scherma. Uno dei due giudici di gara italiani (l’altro è il siciliano, ma ormai trapiantato in Friuli, Gaspare Armata) selezionati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e’ il quarantaduenne Luigi Martilotti. La loro designazione è maturata nel corso dell’ultima riunione del Comex della Federazione Internazionale di Scherma, tenutasi in Egitto. A distanza di ventotto anni, un arbitro lametino tornerà, dunque, sul palcoscenico olimpico. Ad Atlanta ’96 tale privilegio era infatti già toccato a Roberto Costanzo. Un meritato riconoscimento per Martilotti dopo aver diretto in ben nove Campionati del Mondo Assoluti ed essere stato insignito, sia nel 2022 che nell’attuale anno, come terzo miglior arbitro al mondo di sciabola.

Una designazione ch’era nell’aria dato che la scuola lametina è oramai da anni la più numerosa e prestigiosa in Italia, nonché tra le migliori al mondo. Basti pensare che quasi il 50% degli arbitri di sciabola degli Assoluti, ovvero della kermesse più importante della stagione, è espressione del gruppo lametino. Un vero e proprio record!

Oltre a Martilotti, altri elementi di punta della pattuglia di fischietti nostrani sono Vincenzo Costanzo, GP FIE e quindi tra i migliori al mondo, gl’internazionali Gianmarco Costanzo, Marco Muraca e Vincenzo Zaccone (come Martilotti lo è dal 2009), i paralimpici Pasqualino Romano e Mattia Angotti, nonché Antonio Stella, arbitro nazionale e tecnico federale paralimpico.

Ferdinando Gaetano