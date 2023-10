Sconfitta per la Royal Team Lamezia contro Molfetta, finisce 6-0 la gara

Lamezia Terme - Dopo cinque anni, torna il serie A la Royal ma il risultato non premia la squadra lametina. A Molfetta a trionfare sono le padrone di casa che infliggono un sonoro 6-0. “Ma non bisogna farsi ingannare dal punteggio, le ragazze di mister Iamunno hanno dato filo da torcere alle pugliesi – spiegano dalla Royal - Sullo 0-4 la T&T si sbilanciava cercando di accorciare le distanze ma incappava in altre 2 reti di una super Vanessa che non lasciava scampo alle avversarie. Non dobbiamo certo ricordare il lunghissimo curriculum sportivo e i tanti trofei vinti da chi è stata eletta tra il 2010 e il 2012 miglior giocatrice al mondo di futsal. Da sottolineare inoltre l’assenza per le lametine per il mancato transfert di Jessica Getulio e le precarie condizioni di Colucci e Romano. Ma il risultato di oggi non deve abbattere la Royal, anche lo scorso anno la squadra esordì con una sconfitta a Messina, ma poi sappiamo tutti come è andata a finire. Già domenica prossima al Palasparti contro la Lazio si attende il pronto riscatto delle biancoverdi”.

Molfetta: Oselame, Bruninha, Aguilar, Belam, Vanessa. Ginosa, Foti, Errico, Caputo, Soldano, Ion, De Marco. All. Iessi

Royal: Toledo, Masaro, Ferreira, Jokisalo, Mantyla. Pepe, Colucci, Branca, Aliotta, Sorrentino. All. Iamunno

Reti: PT 13’53 Aguilar, 16’57 Foti, 18’34 Bruninha. ST 03’39 Bruninha, 17’13 Vanessa, 19’14 Vanessa