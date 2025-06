Seconda prova del Campionato Regionale di tiro a lunga distanza, il podio dei tiratori calabresi

Lamezia Terme - Domenica 15 giugno al Poligono del Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria, un'eccellenza nel panorama nazionale, si è svolta la seconda prova del Campionato Regionale di tiro a lunga distanza organizzato dal Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria (C.A.T.S. Calabria SD a RL) in collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva OPES, il Comitato Regionale Calabria, e con il Patrocinio di Sport e Salute aperto anche ai tiratori provenienti da altre regioni d’Italia. Secondo appuntamento e prima prova sulla distanza dei 300 metri, "la prima - ricordano in una nota - sui 675, per i tiratori che stanno onorando e nobilitando con la loro partecipazione questo primo campionato regionale".

"Una splendida giornata - raccontano in una nota - che ha avuto inizio alle 10 del mattino e si è protratta per quasi tre ore in cui tiratori hanno cercato di fare il massimo per alzare l’asticella con la massima concentrazione per centrare il bersaglio elettronico posto a 300 metri di distanza. Al termine della giornata a salire sul podio ancora una volta Vincenzo Belcastro di Lamezia Terme, che quindi bissa il successo del 4 maggio. Alle sue spalle Giuseppe Di Salvo di Ricadi mentre al terzo posto è salito Pasquale Tramontana di Rombiolo. Prossimo appuntamento per il campionato è fissato per il 20 luglio ci sarà la terza prove e seconda sui 675 metri, mentre per domenica 6 luglio è prevista una importante gara con tutti i migliori tiratori del centro sud e isole. Manifestazione molto interessante, quest’ultima, in quanto la prima in Italia di questo livello per il centro-sud".