Seconda Prova Interregionale Gran Premio Giovanissimi a Baronissi, i risultati del Circolo Scherma Lametino

Baronissi (Salerno) – “Si è svolta a Baronissi la II^ Prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi dedicato alla categoria Under 14 in cui hanno partecipato le società provenienti dalla Campania, Puglia, Basilicata, Molise e Calabria. A partecipare ci sono i nostri allievi Under 14 e le Prime Lame sia nella specialità della Sciabola che in quella della Spada, esordio in questa disciplina per il nostro sodalizio” è quanto si legge in una nota del Circolo Scherma Lametino.

I partecipanti sono: Prime lame sciabola: Piscioneri Anja; Cerra Tommaso; De Medici Andrea; De Vito Giuseppe; Vescio Paolo. Maschietti sciabola: Richichi Adriano. Bambine sciabola: Bertucci Anna; Giovanissimi sciabola maschile: Arpaia Alberto; Sessa Riccardo. Giovanissime sciabola femminile: Mercuri Fiamma. Ragazzi/allievi sciabola maschile: Gigliotti Simone. Ragazze/allieve sciabola femminile: Fiaschi Anna; Noto Alessandra. Maschietti spada maschile: Mascaro Francesco. Bambine spada femminile: Arcieri Annalisa; Cerra Anna. Ragazzi/allievi spada maschile: Averta Nicolò.

“Per quanto riguarda la Spada – fanno sapere - tutti i ragazzi erano alla loro prima esperienza in gara e l’emozione è stata predominante ma nel complesso il comportamento è stato eccellente. Considerando che hanno iniziato da pochi mesi questa disciplina – informano - siamo certi che già dalla prossima gara i nostri allievi saranno più sicuri di se stessi considerando anche il fatto che hanno dimostrato di avere un buon bagaglio tecnico grazie all’Istruttore Nazionale Consoli Ignazio che li ha accompagnati e li guida in sala sotto il profilo tecnico che si ritiene pienamente soddisfatto dei ragazzi”. Risultati: Ragazzi/Allievi Spada Maschile: Averta Nicolò 38^. Maschietti Spada Maschile: Mascaro Francesco 29^. Bambine Spada Femminile: Cerra Anna 27^; Arcieri Annalisa 28^.

“Il gruppo dei ragazzi della specialità Sciabola, accompagnati dal Maestro Costanzo Giuseppe e dall’Istruttore Nazionale Lucchino Alessandra, ancora una volta – aggiungono - si sono messi in evidenza non solo dal punto di vista dei risultati ma soprattutto di avere acquisito un notevole bagaglio tecnico che hanno fatto emergere tutto il loro valore. Tutto lascia ben sperare per le prossime gare dove si cercherà sempre di migliorare non solo i risultati ma soprattutto crescere ancora di più sotto il profilo tecnico-tattico. Tutto lo staff é pienamente soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora sicuri che ancora c’è molto da lavorare in modo tale che tutti riescano a raggiungere il proprio obiettivo”.

“Non per ultimo ma per importanza ci piace sottolineare la prova delle Prime Lame, allievi nati nel 2014, che sono stati il fiore all’occhiello nella giornata conclusiva di gara. Si è trattato di una manifestazione promozionale con lo scopo di avvicinare i ragazzi allo sport della scherma senza lo stress della competizione. Per alcuni di loro si trattava di un vero e proprio esordio dimostrando sicurezza e nello stesso tempo gioia di praticare questo fantastico sport. Alcuni di loro usavano questa frase, “Maestro ora tocca a me per giocare? Certo cucciolo ora tocca a te, vai e divertiti”. Questo è il vero senso dello sport. Un grazie a tutti gli allievi, genitori presenti e a tutti i maestri accompagnatori che ancora una volta hanno visto i loro atleti a portare in alto il nome del loro circolo e della loro città. Grazie infinite”. Risultati: Maschietti Sciabola Maschile: Richichi Adriano 26^. Bambine Sciabola Femminile: Bertucci Anna 3^. Giovanissime Sciabola Femminile: Mercuri Fiamma 3^; Giovanissimi Sciabola Maschile: Sessa Riccardo 2^; Arpaia Alberto 6^.