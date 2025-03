Serie D, il Sambiase in casa del Città di Sant’Agata per ritrovare i tre punti

Lamezia Terme – Trasferta in Sicilia per il Sambiase, ospite del Città di Sant’Agata nel ventinovesimo turno del campionato di Serie D. Giallorossi reduci dal beffardo ko al photofinish, il secondo consecutivo, nel derby contro la Reggina, che ha permesso alla Vibonese di portarsi a -3 dai ragazzi di Claudio Morelli. Due passi falsi in cui però il Club Delle Due Torri avrebbe probabilmente meritato di portare a casa qualche punto, soprattutto domenica scorsa, ulteriore sprone per cercare di ritrovare la vittoria domani, in casa di una squadra impelagata nella lotta salvezza e, dunque, affatto disposta a fare da sparring partner, in particolare dopo le due rocambolesche sconfitte, entrambe per 3-2, contro Paternò e Nissa, arrivate a stretto giro dal sorprendente 3-1 esterno rifilato alla Vibonese.

“Nelle ultime due partite, ai punti avremmo certamente meritato qualcosina in più - esordisce mister Morelli in conferenza stampa – ma ci ritroviamo con due sconfitte, perché il calcio è così. Domani mi aspetto una squadra cattiva, vogliosa di tornare alla vittoria, quindi non resta che mantenere lo stesso atteggiamento visto nelle ultime settimane, magari con un pizzico di fortuna in più. Perché se giochi così, con questo approccio, alla fine il risultato arriva”. Nonostante l’ottima prova fornita contro la Reggina, la gara di domani non sarà esattamente una passeggiata, seppur contro una squadra, al momento, all’ultimo posto in classifica a pari punti con il Locri: “Sono dell’opinione – prosegue il tecnico giallorosso – che guardare la classifica, in questo momento, possa essere fonte di distrazione. Questo campionato ha dimostrato che non esistono partite facili, soprattutto in questa fase della stagione, dove gli incontri hanno una valenza doppia. È il caso del match di domani, contro una squadra in lotta per evitare la retrocessione diretta, quindi mi aspetto un avversario molto concentrato, consapevole di dover sfruttare il turno casalingo. Noi, da parte nostra, dovremo esser bravi a cercare di capitalizzare tutto ciò che creeremo”.

Arbitrerà l’incontro sarà il sig. Giuseppe Merlino di Pontedera, coadiuvato dagli assistenti Piero Mansutti di Basso Friuli e Danilo Patat di Tolmezzo. Calcio d’inizio ore 15.