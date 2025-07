Una squadra calabrese campione d'Italia over 35, anche dei lametini in rosa e nello staff tecnico

San Giovanni in Marigliano - Torna in Calabria, dopo due anni di dominio dei lombardi dell’Ascd Sporting Brescia, il titolo nazionale di calcio a 11 over 35. Merito della Fiorentina 10 Bis che, nella finale giocata a San Giovanni in Marigliano (provincia di Rimini), ha piegato per 2-1 proprio la squadra campione in carica. Non tragga in inganno la denominazione, dato che si tratta di club totalmente calabrese. Soveratesi sono il presidente e l’allenatore, lametini il tecnico in seconda, ovvero Gigi Fazio, nonché il direttore generale Gianpiero De Sarro. Oltre al titolo nazionale, i “viola nostrani” hanno portato a casa, a pari merito con un altro team calabrese, il Sant’Umile da Bisignano, anche la Coppa Disciplina. Un triplo orgoglio, dunque, per l’intero movimento del calcio Uisp Calabria ed il suo presidente Mario Marrone. Nella rosa dei neo campioni d’Italia anche i lametini Enzo Garieri e Tony Lio, quest’ultimo tuttavia costretto a saltare l’intera fase finale per infortunio, nonché l’ex Sambiase e Promosport Bafode Diop

FIORENTINA 10 BIS

PARCO CALCIATORI: Ilario Lamberti, Marco Juliano, Ilario Papaleo, Luca Pilato, Salvatore Pittelli, Roberto Speziale, Flavio Pultrone, Marco Chiefari, Roberto Corasaniti, Emanuele Scalzo, Antonio Silvano, Alessandro Colacino, Piero Fodero, Enzo Garieri, Nicola Valente, Vincenzo Tirotta, Bafo Diop, Nico Doria, Daniele Masciari, Tony Lio

ALLENATORE: Andreas Proto

VICE-ALLENATORE: Gigi Fazio

PRESIDENTE: Franco Pipicelli

DIRETTORE GENERALE: Gianpiero De Sarro

MEDICO SOCIALE: Giuseppe Pipicelli