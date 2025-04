Vittoria nei Playoff degli allievi regionali U17 della società Academy Lamezia

Lamezia Terme - "Dopo una stagione intensa e ricca di emozioni, la categoria Allievi dell’Academy Lamezia ha conquistato una straordinaria vittoria nei Play Off del Campionato di Girone B (girone di Crotone e Cosenza). Sabato 05 Aprile, presso il Campo Sportivo in località Ginepri, si è disputata la Finale Play Off Regionale del Girone B categoria Allievi (U17); nonostante un risultato conclusosi in parità (gol del pareggio subito a pochi minuti dal fischio finale dei tempi supplementari) la vittoria è andata ai giovani giocatori guidati dai Mister Gianluca Fiorino e Peppino Buffone, per il miglior piazzamento in classifica" è quanto si legge in una nota dell'Academy Lamezia.

"La partita, disputata sabato, ha visto la squadra lametina dare il massimo in campo, rimontando il risultato iniziato in svantaggio, dimostrando grande determinazione e spirito di squadra. Grazie a un gioco incisivo e a una strategia ben pianificata, sono riusciti a superare gli avversari (Marca F.C. – Cosenza) con un punteggio finale di 2 a 2 ,portando a casa la vittoria dei Play Off. Con 16 vittorie in 22 partite e 80 gol fatti , nonostante un incidente di percorso di 40 gg, la squadra dell’Academy Lamezia - sottolineano - è riuscita a risalire la classifica dopo la defaillance, classificandosi così al secondo posto in campionato e poter quindi affrontare i Play Off. I giovani giocatori del due Fiorino- Buffone ,si sono imposti in semifinale con un secco 3 a 1 contro AEK Crotone, prima di raggiungere la finale scorsa contro la squadra cosentina".

"Questa vittoria - concludono - non è solo un traguardo sportivo, ma anche un riconoscimento del duro lavoro e della crescita dei giovani atleti classe 2008 e 2009, che ha visto l’ esordio più che positivo in campo anche di tanti 2010, tutti insieme hanno dimostrato la determinazione e la grinta giusta per raggiungere il risultato e poter guardare al prossimo impegno, la Coppa Calabria 2025. Il successo nei Play Off, segna un altro tassello importante nella già ben delineata affermazione della società dell’Academy Lamezia quale punto di riferimento nel panorama calcistico regionale".