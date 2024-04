Lamezia, De Biase replica a Piccioni: "Con questo governo cittadino tanti passi in avanti"

Lamezia Terme – Il coordinatore di Forza Italia Lamezia replica al consigliere Rosario Piccioni. “Un amico del mio amico Rosario Piccioni, non molto tempo fa, mi commentava che “la verità, cammina sempre da sola, mentre la bugia, si accompagna”. Il consigliere mio amico Piccioni, simpaticamente mi tributa che “racconto una città dei sogni, e mi invita a tornare dal mio viaggio sulla luna”. Mi perdonerà il consigliere amico, ma in quanto tale, deve fare di tutto per prestarmi la sua navicella per tornare dalla presunta luna, perché finora, lui l’ha presa, e per troppo tempo, l’ha utilizzata. Speriamo pure che non sia scassata, e per questo lo abbia reso, confuso. Il mio modo di far politica, (dentro e fuori le istituzioni, lo sai) si caratterizza, e si è sempre caratterizzato, con la critica se necessaria, con la proposta se utile, e l’evidenziare positivo, se la città ne beneficia. Adesso, con la certezza che simpaticamente il nostro interloquire finisce qui, evidenzio che sono il coordinatore di F I, area centro dx moderata, che accompagna il governo della città! E comunque, vorrei ricordare, che prima del governo Mascaro, nella nostra città, si parlava di predissesto, ed oggi la situazione ereditata, è stata superata”.

De Biase, prosegue evidenziando come “La Multiservizi mostrava uno stato comatoso, prefallimentare, ed oggi la società naviga in acqua calme, con 280 posti di lavoro tutelati; I mezzi per il trasporto pubblico e scolastico, (spesso si incendiavano), oggi nuovi, al servizio della città, nella piena sicurezza e tranquillità; La differenziata ereditata era al 30%, oggi ha superato il 66%; Il PSC, fermo, ereditato tale, oggi Lamezia, è la prima città della Calabria, ad averlo approvato; L’illuminazione pubblica, 4.000, corpi illuminanti non funzionati, oggi totalmente migliorati, con risparmio energetico ;Come da atti ufficiali si intercettano centinaia di milioni di euro finanziati, anche a fondo perduto, ieri con i debiti, non era così; Dopo le tante promesse sui Rom, (senza nulla vedere, se non in peggio), oggi finalmente vi sono, certezze, concertazione tra, governo Nazionale, regione-comune; sicurezze di sgombero, con il commissario delegato alla bonifica, e progettazione per le opere da realizzare. Immobili comunali, in condizioni di irregolarità diffuse, senza accatastamenti e trascrizioni, oggi si va verso la loro regolarizzazione”. E, conclude la replica: “Senza voler enfatizzare nulla, senza voler ricordare il passato, senza dimenticare che tanto per la città occorre comunque fare, la politica del confronto è sempre cosa buona e giusta, quella dello scontro, la si lasci agli amici di Barabba, io e te caro Piccioni, ci confrontiamo e non guardiamo allo scontro. O no? Per me comunque, “la polemica amica” finisce qui”.