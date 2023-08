Lamezia, si dimettono anche componente collegio revisore dei conti e segretaria comunale

Lamezia Terme - Dopo il presidente del Collegio dei revisori dei conti, Rocco Nicita arrivano anche le dimissioni di un altro componente della triade. Si tratta della dottoressa Lina Cortale che nella missiva inviata al presidente del Consiglio comunale di Lamezia, Nicotera ai consiglieri comunali e al Segretario generale del Comune, parla anche lei - come già stigmatizzato da Nicita - di “attacchi verbali scanditi da alcuni componenti della maggioranza che evidentemente non hanno gradito i recenti giudizi espressi dall'Organo di revisione sulle più importanti questioni contabili del Comune”.

La Cortale che era assente nella seduta del 4 agosto scorso, ha specificato nella lettera di dimissioni di “essere stata informata dettagliatamente dai colleghi (Nicita e Dinallo, ndr) che hanno presenziato alla seduta del Consiglio comunale”. Dunque, come annunciato ieri, un altro componete del Collegio si dimette e in giornata non si esclude che possano arrivare le dimissioni del terzo componente, Claudio Dinallo. Come scritto ieri, dalla data delle dimissioni del presidente (ieri 25 agosto) ci sono 45 giorni di tempo per la nomina del nuovo Collegio.

Secondo quanto previsto, due componenti verranno estratti dalla prefettura, mentre il nuovo presidente del Collegio lo sceglierà il Consiglio comunale. Entro il 15 settembre la massima Assemblea cittadina dovrà approvare o meno il Bilancio di previsione che sarà comunque “accompagnato” dal parere negativo già espresso dal Collegio dei revisori dimissionario che, in attesa del nuovo Collegio, rimane in carica. Ricordiamo per dovere di cronaca che nelle scorse settimane erano state presentate anche le dimissioni della segretaria generale del Comune, Carmela Chiellino. Anche questa, un’altra casella importante ora scoperta e da chiudere, in una situazione che oggettivamente complica la situazione in senso al massimo Ente civico lametino.

A. C.