Lamezia, Nucifero (Patto Sociale) su finanziamento progetto Pinqua: "Essenziale collaborazione costruttiva"

Lamezia Terme - Fernando Nucifero, dirigente del movimento civico lametino Patto Sociale riflette sull’avvio nella città di Lamezia Terme dei lavori per un importo di 100 milioni di euro, previsto per il mese di Marzo 2024 con conclusione entro il quarto trimestre del 2025, da realizzare nell’ambito del Pnrrr in particolare del progetto “Pinqua”.

“Obiettivo – esordisce Nucifero – che è stato concretizzato dall’amministrazione comunale in questo particolare momento con coraggio e decisione grazie all’incessante lavoro di squadra tecnico e d’interlocuzione svolto. La nostra città è, infatti, risultata tra gli otto centri urbani italiani aggiudicatari del max finanziamento di 100 milioni di euro destinato ad interventi di recupero che vanno dal residenziale, al commerciale e alla mobilità. La significante cifra – sottolinea Nucifero – ci pone al centro di un processo di trasformazione di enorme impatto prioritario per il futuro della comunità rappresentando un’imperdibile opportunità di rilanciare, sviluppare e innovare settori trainanti dell’economia promuovendo un percorso di crescita sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che ne hanno bloccato negli anni la crescita. Un’occasione di progresso, quindi, che sicuramente darà una forte spinta alla ripresa e al miglioramento della vivibilità cittadina coinvolgendo la progettazione aree strategiche e punti fondamentali quali ambiente, sostenibilità, turismo e centri storici dell’intero territorio con interventi miranti a riqualificare Lamezia Terme in modo uniforme essendo la stessa nata da un’aggregazione di Comuni e sviluppatasi nel tempo in maniera disomogenea. Appare, pertanto, essenziale per garantirne l’efficienza e il successo la collaborazione costruttiva di ogni forza politica e parte sociale attiva. In questo quadro, infatti, - conclude Nucifero - è necessario rafforzare il ruolo cruciale della coesione che deve essere da tutti riconosciuto, valorizzato e costruito come valore supremo tendente ad assicurare il benessere della collettività e che, ora più che mai, è indispensabile per affrontare le sfide intraprese dalla nostra città che ricordiamo è in attesa di ulteriori 100 milioni di Euro per altre linee di finanziamento richieste e insite al PNRR”.