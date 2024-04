Masi (Pd): “Nessuna assunzione Oss all’Asp, Lamezia e hinterland penalizzati”

Lamezia Terme – “L’aria euforica della campagna elettorale imminente rischia di confondere ancora di più i cittadini della città di Lamezia Terme e del suo hinterland. Il presidente Occhiuto sta mettendo le sue bandierine nei territori per raccattare i voti a Forza Italia, vedi la Facoltà di medicina a Cosenza (con annesso ampliamento dell’ospedale), uno sportello universitario a Crotone, la Ryanair a Reggio, qualche volo in più a Crotone, la Dulbecco a Catanzaro” è quanto si legge in una nota di Gennarino Masi segretario cittadino Pd.

“Pazienza poi – aggiunge - se alcuni territori saranno penalizzati con il rischio chiusura dell’Ospedale di Lamezia Terme e con il calo dei voli dell’aeroporto centrale della Calabria. Infatti, leggendo bene il nuovo Decreto, le cose non stanno come l’hanno raccontata tutti quelli che hanno applaudito. Certo, nei giorni scorsi c’è stata una retromarcia rispetto all’ultimo decreto che riduceva ulteriormente i posti letti e le unità operative nell’ospedale di Lamezia, ma non si può parlare di potenziamento”.

“Poi con le chiacchiere – precisa - ognuno può stravolgere la realtà a suo piacimento. Ma per capire bene l’inganno perpetrato ai danni del comprensorio Lametino ecco un esempio, direttamente e semplicemente leggendo il nuovo Decreto. Il recente decreto regionale n. 81 del 28 marzo 2024 avente per oggetto “Disposizioni in materia di reclutamento di personale del servizio sanitario regionale” autorizza l’assunzione di 262 Operatori Socio Sanitari. È lecito chiedersi: dove saranno dislocati?”.

“Ecco di seguito esplicitato il decreto dell’inganno: 30 unità saranno assunte presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Dulbecco di Catanzaro; 30 unità saranno assunte presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza; 115 unità saranno assunte presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria; 62 unità saranno presso il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi- Melacrino-Morelli”; 25 unità saranno assunte presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia; 0 unità presso l’Azienda Provinciale di Catanzaro. Non ci resta che denunciare ancora una volta – precisa Masi - la mancanza di attenzione in tutti i sensi verso la nostra comunità, considerato che quando si tratta di assunzioni nel settore sanitario i benefici non riguardano solo gli ammalati ma l’economia di una intera città. Sicuramente il Commissario Battistini sarà in grado motivare questa esclusione, auspicabilmente solo transitoria. Ed un suggerimento agli amici di partito del presidente, prima di applaudire leggete le carte!”.