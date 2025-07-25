Mastroianni (Lega Lamezia): "Bene rafforzare interventi sociali per il 2025 a tutela delle persone più fragili"

Lamezia Terme - Il consigliere della Lega e Vicepresidente del Comune di Lamezia Terme, Antonio Mastroianni "ha espresso il suo plauso per il lavoro svolto dalla Regione Calabria, in particolare dall’assessore regionale al welfare, Caterina Capponi, volto a potenziare le iniziative a tutela delle persone più fragili del territorio. Per l’anno 2025, la Regione ha stanziato oltre 4,3 milioni di euro destinati agli Ambiti Territoriali Sociali (Ats). Questi fondi mirano a migliorare la qualità e l’efficacia delle prestazioni sociali, intervenendo nelle aree in cui sono state riscontrate criticità. L’obiettivo principale è sostenere progetti rivolti a famiglie, anziani, disabili e minori, attraverso interventi nelle strutture residenziali e semi-residenziali".

"Un’altra iniziativa di grande rilevanza - precisa - fortemente voluta dall’assessore Capponi, riguarda la programmazione di 1,9 milioni di euro destinati ai caregiver familiari. Questi fondi sono pensati per offrire un supporto economico a chi si prende cura di familiari con disabilità gravissima. Il contributo massimo riconosciuto è di 1.200 euro all’anno per ciascun caregiver, erogato in proporzione all’attività di assistenza effettivamente svolta".

"L’approvazione di queste misure, destinate anche al comune di Lamezia Terme e sostenute dall’impegno diretto del sindaco Mario Murone, testimonia un’attenzione concreta alle fragilità sociali. Questi interventi rappresentano passi importanti per rispondere alle esigenze delle persone e delle loro famiglie, migliorando la qualità della vita delle categorie più vulnerabili e dimostrando una politica sensibile e attenta alle realtà sociali del territorio".