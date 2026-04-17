Mercuri (Lamezia Libera) su progetto territorio dei due Mari: "Città non deve cadere in trappola calata dall'alto"

Lamezia Terme – “L’atto di indirizzo per la redazione di un documento programmatico pilota riguardante l'area “Città-territorio dei due Mari Catanzaro-Lamezia”, approvato dalla Giunta regionale su proposta del vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici-Urbanistica e Difesa del suolo Filippo Mancuso, potrebbe essere un escamotage studiato a tavolino da parte della classe politica catanzarese, in collaborazione con qualche politico lametino che non ama la nostra Città, al fine di ottenere cospicui finanziamenti da investire nel territorio della città dei tre Colli ed eliminare così a Lamezia quei pochi servizi rimasti e depotenziati che risultassero doppioni (Tribunale, Ospedale, INPS, ecc.)”. Sul tema interviene, in una nota, il Presidente dell’associazione Lamezia Libera, Francescantonio Mercuri.

“Lamezia - prosegue la nota di Mercuri - non deve cadere in questa trappola calata dall’alto. Perché la classe politica catanzarese nel 2002 è stata contraria alla realizzazione della provincia di Lamezia Terme, gridando al “pennacchio”, e in alternativa è stata contraria anche alla provincia unica Catanzaro-Lamezia? Non bisogna dimenticare che per la mancata realizzazione dell’Ateneo calabrese nel territorio lametino, dopo che i lametini siamo stati gli unici a lottare per l’istituzione dell’Università in Calabria, sembra essere complice anche la classe politica catanzarese che probabilmente temeva un declino inesorabile della città di Catanzaro, tanto che nel gennaio del 1970 si tenne un incontro a Cosenza, tra esponenti di spicco della politica cosentina e qualche autorevole politico catanzarese, dove avvenne la spartizione dei “beni”, ossia: Capoluogo di regione a Catanzaro e Ateneo nelle lande del deserto di Arcavacata di Rende. Bisogna ricordare, ancora, che nel 2014 un giovane e leggiadro Ministro della Giustizia, con un decreto insensato, decise la chiusura della Casa circondariale di Lamezia Terme al fine di trasferire l’intero reparto della Polizia penitenziaria al carcere di Siano, altrimenti non si sarebbe potuta aprire la nuova ala dello stesso carcere. In quell’occasione era stato deciso di trasferire il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) da Catanzaro a Lamezia Terme, apriti cielo, stavano per scoppiare i moti di Catanzaro con in testa il Sindaco dell’epoca che minacciava ricorsi in lungo e in largo. Alcuni anni or sono i signori politici catanzaresi avrebbero voluto che l’aeroporto di Lamezia Terme si chiamasse aeroporto di Catanzaro e, siccome il progetto non è mai andato in porto, gli stessi politici non hanno alzato un dito quando il duo Occhiuto-Franchini (probabilmente su richiesta di esponenti politici di spicco dell’area dello Stretto) ha depotenziato lo scalo lametino dirottando molti voli internazionali da Lamezia all’aeroscalo fallito di Reggio Calabria, e ha deciso caparbiamente di spostare in un prossimo imminente futuro la base permanente dei Canadair all’altro aeroscalo fallito di Crotone. Dov’era la classe politica catanzarese quando veniva trasferito il DCO (Dirigente Centrale Operativo, sala operativa che gestiva in telecomando diverse tratte impresenziate della linea ferrata con circa 15 operatori) dalla stazione di Lamezia centrale a quella di Reggio Calabria e veniva soppresso lo scalo merci che movimentava oltre ottomila carri all’anno? Molti anni fa l’Italcable (Società che gestiva i servizi telefonici internazionali) avrebbe voluto realizzare nella piana lametina la “città delle telecomunicazioni intercontinentali”, ma poi fu dirottata a Palermo perché la classe politica catanzarese dell’epoca avrebbe voluto che si realizzasse nel territorio della città dei tre Colli; circa un ventennio fa il governo centrale aveva deciso di realizzare, sempre nella città di Lamezia, la scuola della Polizia penitenziaria e anche in quell’occasione fu dirottata a Catania perché, ancora una volta, la classe politica catanzarese avrebbe voluto che si realizzasse nel suo territorio. Catanzaro, purtroppo, ha sempre ostacolato lo sviluppo di Lamezia, e adesso vuole la città unica? Per quale motivo? Per collegarsi velocemente con l’aeroporto e con la stazione centrale bypassando i centri di Nicastro e Sambiase? Stiano attenti i signori politici lametini a non cadere in questa trappola”.

Lamezia è una città dalle grandi potenzialità, prosegue ancora Mercuri: “terme, mare, monti, archeologia, agricoltura, fertile pianura, infrastrutture di trasporto, centralità, posizione strategica, ecc. Pertanto, in primis bisogna pensare a sviluppare tutti questi doni che possiede e poi bisogna costruire una classe politica forte, capace e determinata che sappia difendere tutto quello che possiede e non soffra della sindrome dell’asservimento nei confronti di politici di altre città calabresi, come purtroppo è sempre stato. Se malauguratamente Lamezia, adesso, dovesse cadere nella trappola dell‘area metropolitana dei due Mari, con la classe politica debole che si ritrova verrebbe sopraffatta da Catanzaro nello stesso modo in cui il celebre Pinocchio venne inghiottito dalla balena. Lamezia ha altre priorità a cui pensare fin da subito: deve fare di tutto per riappropriarsi dell’Ente fiera (tempo fa la regione Calabria aveva stabilito che nella nostra Regione ci fossero l’Ente fiera di Cosenza, quella di Lamezia Terme e quella di Reggio Calabria. Oggi, stranamente non esiste più quella di Lamezia ma esiste quella di Catanzaro); fare di tutto affinché la nostra Città venga inserita nel piano nazionale di edilizia penitenziaria (Lamezia è l’unico circondario giudiziario in Calabria privo del carcere); riavere il suo mercato ortofrutticolo, ceduto stranamente alla Multiservizi dalla precedente Amministrazione comunale; realizzare un porticciolo turistico; bloccare lo scellerato progetto dello spostamento dei canadair; nominare immediatamente un proprio rappresentante in seno al CdA della SACAL ( è grave che il Comune di Lamezia, nonostante ospita sul suo territorio l’aeroporto ed è socio di minoranza della stessa SACAL, da anni e a tutt’ora non ha nominato un proprio rappresentante). Lamezia Terme deve iniziare a ripensare fin da subito alla realizzazione della provincia di Lamezia Terme o in alternativa alla realizzazione della grande provincia del Tirreno con la vicina Vibo Valentia. In tutti i casi, non dovranno essere i politici di Catanzaro a decidere il destino della città della Piana, bensì i cittadini lametini tramite l’istituto del referendum”.