Ulteriore appello del Nuovo Cdu alla Rai e a Occhiuto: "L'anno che verrà si tenga a Lamezia"

Lamezia Terme – "A pochi giorni dalla decisione che dovranno prendere il Presidente Occhiuto e i Dirigenti RAI sulla scelta della città per organizzare “L’anno che verrà” trasmesso su RAI 1, noi del Nuovo CDU riproponiamo con insistenza la candidatura di Lamezia Terme”. L’appello arriva nuovamente dal Nuovo Cdu che, a sostegno del quale, precisano: “per le scelte tecniche che dovranno rispondere alle esigenze RAI, Lamezia ha le carte in regola e potranno essere utilizzati e valutati tanti siti già noti all’interno della città e se si ritiene opportuno ne potremmo anche suggerne altri. Per quanto riguarda la scelta politica che spetta al Presidente Occhiuto, anche in questo caso Lamezia è a credito di tanta attenzione perché, politicamente, ha sempre risposto in modo adeguato e spesso non ha avuto la giusta considerazione. Insomma, noi del Nuovo CDU ne abbiamo parlato tanto attraverso i canali online e attraverso lettere aperte e abbiamo inviato tante email e messaggi whatsapp (giugno 2023 - settembre 2024/settembre 2025) ma non abbiamo avuto risposte. Ora insistiamo per l’ennesima volta perché il presidente Occhiuto ha comunicato che in settimana si dovrebbe annunciare il luogo prescelto”.

Su questa iniziativa, aggiungono “in tanti sarebbero dovuti intervenire in modo più incisivo a favore di Lamezia e ancora fanno in tempo. Politici, giornalisti, testate online, persone con amicizie personali con il Presidente e funzionari RAI, associazioni dei negozianti e degli albergatori avrebbero potuto metter in evidenza le potenzialità di Lamezia e supportare questa opzione. A noi interessa poco chi si prenderà la paternità di un’eventuale scelta di Lamezia e lanciamo un appello per remare tutti dalla stessa parte. L’importante è che succeda, ma la nostra richiesta è insistente perché crediamo che i Lametini e la Città meritino di ospitare un evento così importante, oltre ad avere la convinzione che la Città potrà e saprà dimostrare che è all’altezza di rappresentare la Calabria tutta. Lo sappiamo anche noi che Lamezia ha bisogno di tante altre cose, anche più importanti di questa, ma sappiamo pure che questa scelta non pregiudicherebbe eventuali altre attenzioni verso Lamezia e, poi, da qualche parte dobbiamo incominciare ad essere valorizzati e, quindi, si potrebbe partire dalla notte di Capodanno su Rai1”, conclude il coordinatore cittadino del Nuovo Cdu Giancarlo Muraca e il presidente Giuseppe Muraca.