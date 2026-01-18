Assalti a bancomat, un fermo dopo colpo a Santo Stefano di Rogliano

Cosenza - I carabinieri del comando provinciale di Cosenza e della compagnia di Rogliano hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dal pubblico ministero della Procura di Cosenza , nei confronti di una persona indagata per concorso nel furto pluriaggravato consumato nella notte di ieri allo sportello bancomat dell'istituto Banca Centro Calabria filiale di Santo Stefano di Rogliano.

A carico dell'indagato sarebbero emersi, a parere del PM, gravi indizi quale "concorrente nel fatto". Da settimane in Calabria si registrano assalti a sportelli Bancomat. Nei giorni scorsi un colpo con le stesse modalità era avvenuto ai danni dello sportello bancomat di Camigliatello Silano. Furti si erano verificati a San Nicola Arcella, nell'Alto Tirreno cosentino, e nel Catanzarese, in particolare a Decollatura. Secondo gli investigatori, il modus operandi sarebbe quello della "tecnica della marmotta", che si sta diffondendo in tutta Italia per far saltare in aria sportelli bancari e postali. L'attivita' investigativa e' finalizzata, inoltre, a stabilire se ci sia un filo comune tra gli assalti a sportelli bancari e postali avvenuti recentemente nel Cosentino, nel Catanzarese e nel Reggino.