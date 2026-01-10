L'attore di Sandokan Can Yaman arrestato in un'operazione antidroga a Istanbul

Instanbul - L'attore turco Can Yaman, famoso in Italia come protagonista di alcune serie tv di successo tra cui Sandokan, serie tv Rai registata anche in Calabria e a Lamezia, e l'attrice Selen Gorguzel sono tra le sette persone fermate durante la notte in un'operazione antidroga a Istanbul che ha visto irruzioni in nove locali notturni. Can Yaman e Selen Gorguzel sono stati portati all'Istituto di medicina legale per essere sottoposti ad analisi del sangue, hanno riferito sabato fonti citate dai media turchi.

Attore e modello, nato a Istanbul nel 1989, Can Yaman è noto per le sue interpretazioni in serie di successo. Tra il 2022 e il 2024 ha partecipato alla serie di Canale 5 Viola come il mare, nel ruolo dell'ispettore capo Francesco Demir. Nel 2025 è stato protagonista nella miniserie Il Turco e nella serie reboot della Rai "Sandokan". In precedenza era apparso anche in un cameo nella serie Che Dio ci aiuti 6.