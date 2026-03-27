Operazione contro narcotraffico nel Vibonese, al via interrogatori di garanzia

Catanzaro – Sono iniziati oggi davanti al gip Gilda Danila Romano gli interrogatori di garanzia di parte dei 15 indagati nell’ambito dell’operazione eseguita ieri dalla Guardia di finanza contro una presunta organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga e che avrebbe avuto come promotrice la “locale di Ariola” nel Vibonese. Oggi sono comparsi davanti al giudice in sei, incluso Angelo Maiolo, colui che – a detta degli inquirenti – sarebbe stato il promotore dell’organizzazione, impegnata nel traffico di cocaina e marijuana dalla Calabria fino in Lazio, Piemonte e Abruzzo.

Tra i legali di fiducia Lucio Canzoniere, Giuseppe Di Renzo, Sergio Rotundo, Bavaro e D’Agostino: tutti hanno optato di avvalersi della facoltà di non rispondere. Nei prossimi giorni, compariranno davanti al gip gli altri indagati coinvolti nell’indagine coordinata dalla Dda di Catanzaro.