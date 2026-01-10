Trovato con armi clandestine in casa, arrestato un insospettabile a Camini

Camini - I carabinieri della stazione di Riace hanno arrestato un uomo di Camini per detenzione illegale di armi clandestine. Si tratta - ricostruiscono gli investigatori - di una persona insospettabile trovata in possesso di armi che circolano occultamente, sfuggendo alla catalogazione e al censimento cui tutte le armi da fuoco sono sottoposte. In particolare, una di esse è stata ricavata da una comune scacciacani, modificata e resa idonea all'impiego di normali munizioni. Un'altra, invece, è costituita da quella che, a prima vista, appare a tutti gli effetti come una comune penna stilografica. In realtà, i militari dell'Arma hanno scoperto che quella penna, al proprio interno, risultava munita di meccanismi in tutto e per tutto identici a quelli di una pistola.

Per le fattezze e per le contenute dimensioni l'oggetto poteva essere trasportato con grande facilità, eludendo agevolmente i controlli delle forze dell'ordine. Piccoli ma fondamentali dettagli, tuttavia, hanno consentito ai carabinieri di capire che si trattava di una penna-pistola. Nel corso della perquisizione, inoltre, sono state trovate 480 munizioni di diverso calibro, utili ad essere impiegate anche con le armi sottoposte a sequestro. Per l'uomo è scattato immediatamente l'arresto. Accompagnato in carcere, adesso è a disposizione della Procura di Locri.