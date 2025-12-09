DR2 Calabria, Cestistica Lamezia batte Paola 66-54: vetta solitaria e scontro diretto ribaltato

Lamezia Terme – “La Cestistica Lamezia firma il colpo pesante che cercava: 66-54 a Paola nel big match di Divisione Regionale 2 calabrese e primo posto in classifica, impreziosito dal sorpasso anche nella differenza canestri. All’andata erano stati i cosentini a imporsi 56-46, ma il +12 maturato sul parquet lametino consegna ora il doppio confronto ai ragazzi di coach Massimo De Summa” è quanto si legge in una nota. “L’avvio di gara – spiegano - è tutto di marca Paola: gli ospiti colpiscono con continuità dall’arco e chiudono il primo quarto avanti 16-22, ampliando il margine all’intervallo lungo (32-39) grazie al 17-16 del secondo periodo. Lamezia resta però aggrappata al match con le iniziative di Rubino, Monier e Mattia Strangis, senza mai permettere agli avversari di scappare definitivamente”.

“La svolta arriva nel terzo quarto: la Cestistica alza il livello difensivo, concede appena 6 punti in 10 minuti e piazza un devastante 22-6 che ribalta inerzia e punteggio (54-45 al 30’). Nell’ultimo periodo i gialloblù gestiscono con lucidità, controllano il ritmo e chiudono i conti 12-9, fissando il 66-54 finale che vale primato e scontro diretto”. “Top scorer del match è Mattia Strangis, autore di 24 punti con grande continuità offensiva, punto di riferimento nei momenti chiave. Accanto a lui brilla la prova di Gennaro Rubino, 18 punti con 4 triple pesantissime, e dell'argentino Rodrigo Monier, che ne mette 16 firmando un eccellente 10/11 ai tiri liberi e guidando la rimonta del terzo quarto. Importante anche il contributo di Domenico Longo (6 punti) e di Manuel Barberio (2), mentre tutto il gruppo risponde presente in difesa, soprattutto dopo l’intervallo, quando Paola viene tenuta a soli 15 punti complessivi”.

“Paola Basketball – precisano - esce comunque a testa alta da Lamezia dopo aver condotto per oltre metà gara. Tra i cosentini spiccano i 16 punti di Carlo Alberto Perrone, gli 11 di Francesco Logatto e i 10 di Matteo Albanese. In doppia cifra anche Samuele Spadafora, che chiude a quota 9 punti ma fatica dalla lunetta (1/6), e il lavoro oscuro di Gallo e Caratozzolo”. “Grazie a questo successo la Cestistica Lamezia non solo aggancia ma supera Paola in vetta al girone di Divisione Regionale 2 Calabria, potendo contare ora sul vantaggio nella differenza canestri diretta: il -10 dell’andata (46-56) è stato rovesciato dal +12 del ritorno (66-54), per un complessivo +2 a favore dei lametini. Una vittoria che pesa come un macigno nella corsa al primo posto e che certifica la crescita della squadra di coach De Summa, capace di reagire alle difficoltà iniziali e di dominare la ripresa con intensità e maturità”.

Divisione Regionale 2 – Calabria

ASD Cestistica Lamezia 2.018 – Paola Basketball ASD 66-54

Parziali: 16-22, 16-17, 22-6, 12-9 (32-39, 54-45)

Cestistica Lamezia:

Muraca 0, Barberio 2, Rocca 0, Longo 6, Monier 16, Rubino 18, Mangiapane 0, L. Strangis 0, Caruso 0, Palmieri 0, Ciambrone 0, M. Strangis 24.

All.: Massimo De Summa

Paola Basketball ASD:

Spadafora 9, Damiano 2, Albanese 10, A. M. Esposito 0, La Rosa 0, Gallo 4, Pepe 0, Maida 0, Caratozzolo 2, Logatto 11, Perrone 16, Carbonelli 0.

All.: Gianluca Cataldo