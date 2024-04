Eccellenza, il Sambiase campione in casa del fanalino di coda Stilomonasterace

Lamezia Terme - Proseguono le celebrazioni in casa Sambiase, ancora in festa per il tanto atteso ritorno in Serie D, sancito domenica scorsa dal netto 3-0 inflitto alla Paolana davanti al proprio pubblico. Un traguardo arrivato al termine di un percorso ineccepibile, impreziosito da record e numeri da capogiro che ne hanno certificato lo status di prima della classe. Da sottolineare, in particolare, il fattore “Gianni Renda”, fortino inespugnabile in cui i giallorossi non hanno mai regalato neppure un punto agli avversari, confermandosi un rullo compressore capace di inanellare ben quattordici vittorie in altrettante gare interne. Merito anche della miglior difesa del campionato (e della storia dell’Eccellenza) con soli 8 goal al passivo, di cui l’ultimo subito il 13 gennaio nella sfida con la Palmese. Oltre tre mesi, dunque, in cui la porta giallorossa è rimasta inviolata, per un complessivo di 1000 minuti. Notevoli, però, anche le statistiche in fase realizzativa, dove l’attacco giallorosso è secondo soltanto, per una sola rete, a quello della Vigor Lamezia, con 47 goal segnati.

Sono questi i dati più in vista di un’annata da incorniciare, il trionfo di un gruppo assolutamente esemplare ma anche di una struttura societaria organizzata con estrema cura, come sottolineato dal ds Mazzei: “Questa vittoria è il risultato di un’attenta programmazione, per quanto tempestiva. A inizio luglio ancora non esistevamo e questa società ha avuto il merito di esser riuscita a ricreare dal nulla, e in poco tempo, un’organizzazione e una struttura solide sotto ogni punto di vista. Credo che la solidità economica e finanziaria, così come l’organizzazione logistica, amministrativa, medica e tecnica, abbiano portato almeno dieci punti in più. Il resto, naturalmente, lo ha fatto un gruppo straordinario che ha sempre dimostrato estrema professionalità, compattezza e capacità di lettura dei momenti chiave, caratteristiche indispensabili per una squadra costruita per vincere. Venivamo da un paio d’anni pieni di problemi, anche con la nostra gente, e questo traguardo – conclude – è un modo per cancellare il passato e rimettere le cose a posto”. Archiviato l’affaire Serie D, celebrato con uno striscione persino dalla curva del Catanzaro, è tempo comunque di tornare in campo e continuare a onorare il campionato in casa del fanalino di coda Stilomonasterace, già virtualmente retrocesso dopo un girone di ritorno horror in cui la squadra di Francesco Galati è riuscita a racimolare appena un punto, incassando ben dodici sconfitte consecutive.

Arbitrerà l’incontro il signor Idone di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Otranto di Rossano e Graziano di Paola. Calcio d’inizio ore 15.30.

Francesco Sacco