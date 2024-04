Eccellenza, la Vigor Lamezia travolge il Brancaleone: 6-1 al “D’Ippolito”

Lamezia Terme – Tutto facile per la Vigor Lamezia contro il Brancaleone, surclassato con un tennistico 6-1 nella sfida valida per la penultima giornata del campionato di Eccellenza. Al “D’ippolito”, al termine di una gara a senso unico, i biancoverdi si confermano miglior attacco del torneo e dilagano grazie alle reti di Spanò (37’), Bernardi (44’ e 85’), Catania (53’), Marco Foderaro (su calcio di rigore al 63’) e Garcia (72’). Di Galletta G., a due minuti dal novantesimo, il goal della bandiera ospite. Il successo consente ai ragazzi di Danilo Fanello di mantenere l’imbattibilità casalinga nel girone di ritorno e le sei lunghezze di vantaggio sul Soriano, ora a +9 sul Cittanova, sconfitto per 2-1 dalla Paolana.

Cronaca

Primo tempo

0’ Prima del fischio d’inizio consegnata una targa all’ex Manganaro sotto la gradinata biancoverde

8’ Primo squillo Vigor con una punizione di Curcio neutralizzata da Laganà

13’ Altro calcio da fermo per Curcio che stavolta calcia direttamente tra le braccia del portiere

26’ Catania riesce a saltare due avversari con un gioco di prestigio ma viene fermato dalla tempestiva uscita di Laganà

27’ Bernardi intercetta un passaggio orizzontale della difesa ospite e calcia in porta, Laganà si salva in angolo con qualche difficoltà

29’ Vigor ancora pericolosa con una manovra avvolgente che porta Spanò al tiro, conclusione smorzata da un difensore che diventa facile preda del portiere ospite

35’ Ennesima punizione di Curcio che stavolta termina a fil di palo, Laganà comunque sulla traiettoria

37’ Vigor in vantaggio. Rilancio verso Spanò che trova impreparata la difesa ospite, l’attaccante biancoverde ha tutto il tempo di involarsi palla al piede sulla destra e beffare un non perfetto Laganà sul suo palo

44’ Raddoppio Vigor. Bernardi raccoglie un pallone vagante al limite dell’area e scaraventa il pallone in rete con un terrificante destro di prima intenzione

Secondo tempo

5’ Grande apertura di Rodriguez per Catania, il centravanti salta il portiere e mette in mezzo per Spanò che colpisce male in acrobazia. Sul prosieguo dell’azione, diagonale di Villella fuori di poco

8’ Vigor – Brancaleone 3-0. Garcia serve Catania che apre il piattone e infila per la terza volta Laganà

18’ Poker Vigor. Garcia supera Galletta che lo butta giù, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Marco Foderaro non sbaglia e trova il quarto goal biancoverde

27’ Manita Vigor. Cross di Bernardi sul secondo palo e colpo di testa vincente di Garcia

30’ Primo tiro verso la porta biancoverde con Montero, Columbro salva di piede

31’ Brancaleone vicino al goal della bandiera con un destro di Dentraccoli che si stampa sulla traversa e rimbalza sulla linea

40’ Bernardi trova la doppietta con un preciso destro in diagonale che supera Laganà

41’ Girata di Galletta G. di poco sul fondo

43’ Il Brancaleone trova il goal della bandiera con Galletta G. che batte sottomisura Columbro

Vigor Lamezia – Brancaleone 6-1

Marcatori: 37’ Spanò, 44’ e 40’st Bernardi, 8’st Catania, 18’st rig. Foderaro M., 27’st Garcia (V), 43’st Galletta G. (B)

Vigor Lamezia: Columbro, Villella, Amendola, Rodriguez (17’st Foderaro M.), Lanciano (28’st Donoso), De Fazio, Garcia (28’st Calomino), Curcio, Catania (14’st Foderaro G.), Spanò (14’st Lavrendi), Bernardi

A disp. Diano, Silvagni, Verso, Chirico

All. Fanello

Brancaleone: Laganà, Cimino (26’st Candito), Manganaro (37’st Seco), Patea, Nucera, Tuscano (16’st Romeo), Galletta S., Dantraccoli, Carbone (14’st Galletta G.), Tripodi

A disp. Blefari, Mariella, Galletta D., Morabito, Furferi

All. Criaco

Arbitro: Pasqua di Vibo Valentia

Assistenti: Milone di Taurianova e Salituro di Cosenza

Note: Angoli 4-0; Ammoniti: Patea (B), Nucera (B), Montero (B), Carbone (B), Amendola (V)

Rec. 1’ e 3’

Spettatori 400 circa

Francesco Sacco