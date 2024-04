Emanuele Sesti della Libertas Lamezia ai Campionati regionali Fidal a Matera

Lamezia Terme - Sabato scorso si è svolto a Matera nell’impianto di atletica leggera il campionato regionale Fidal dei 10.000 metri di corsa su pista riservato alle categorie assoluti e masters.

Alla gara, che ha visto la partecipazione di ben 20 atleti provenienti anche da fuori regione, si è messo in evidenza Emanuele Sesti tesserato con la Libertas giunto al traguardo secondo assoluto con il tempo di 33’17’’ nuovo primato personale che migliora il 34’16’’ ottenuto a Cosenza due settimane e attualmente risulta la migliore prestazione della Calabria. “L’atleta residente ad Amantea allenato dal tecnico Gregorio Sesto si sta mettendo in evidenza in questa prima fase di stagione andando a vincere anche la mezza maratona di Messina con il tempo di 1h 16’ 37’’ – affermano dalla Libertas - Atleta con grande umiltà e con tanta voglia di seguire gli allenamenti è il commento del tecnico che sta motivando e portando gradualmente a migliorarsi gara dopo gara”.