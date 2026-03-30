Gara di tiro sportivo al centro addestramento di Fronti: il podio

Lamezia Terme - Nella Domenica delle Palme si è svolta la seconda edizione di “Una Pasqua col botto” organizzata nel Poligono di Tiro dal Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria in Contrada Montagnola a Fronti di Lamezia Terme. "Una buona occasione - evidenziano in una nota - per scambiarsi gli auguri, in una sana e bella giornata primaverile, agonisticamente molto interessante per tutti i partecipanti, che arrivano da ogni parte della nostra regione, ed una buona dose di convivialità. Una giornata di gara si amichevole ma in ogni caso combattuta e competitiva tra i vari tiratori che si sono susseguiti sulle pedane di tiro del Poligono lametino. Una domenica delle Palme, per certi versi inusuale ma certamente molto apprezzata, soprattutto, per il meteo che ha concesso una temperatura gradevole dando modo alla manifestazione di svolgersi come meglio non si poteva e, naturalmente, la possibilità di potersi esprimere al top per tutti i concorrenti. Alla fine della kermesse premi con prodotti della nostra tradizione pasquale, in particolare per i tiratori saliti sul podio".

I risultati: al con il primo posto Vincenzo Belcastro di Lamezia Terme, al secondo Giuseppe Di Salvo di Tropea mentre al terzo una novità di non poco conto. A salire il gradino è stato infatti Ezio Critelli di Platania, "tiratore giovanissimo e molto bravo che costituisce una promessa per il futuro del tiro a lunga distanza calabrese", concludono dal Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria.