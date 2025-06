Il pilota lametino Claudio Gullo vince la cronodiscesa Ferrito-Pratora

Catanzaro - Si è disputata ieri la cronodiscesa Ferrito-Pratora valida per il Campionato Italiano usacli di speed down gravity race car, la kermesse organizzata dalla Scuderia speed down project di Settingiano in collaborazione con il team Speed down prasar di Sarrottino/Pratora ha visto al via i migliori specialisti della disciplina che si sono dati battaglia su un circuito mitico per le gare in salita.

"La Ferrito-pratora - è scritto in una nota - si disputa sui primi 3 km del blasonato tracciato della Ponte Corace Tiriolo di cronoscalate che tante battaglie ha visto disputarsi nel corso degli anni, ad aggiudicarsi la Vittoria Assoluta è stato proprio uno specialista e pluricampione Italiano delle gare in salita ovvero Claudio Gullo di Lamezia Terme che proprio tra questi tornanti ha scritto una pagina indelebile di storia sportiva nell'anno 2009 quando ha scritto il proprio nome nell'albo d'oro della Ponte Corace Tiriolo alla guida di una vettura Sport Prototipo. In questa occasione invece il "Pupillo" di Pippo e Nuccio Caffo pilota professionista per il gruppo Caffo 1915 e Testimonial Ufficiale del brand Internazionale Vecchio Amaro del Capo per le competizioni Italiane, Europee e Mondiali era alla guida di una formula greenmamba appartenente alla categoria regina del gravity race car la c4 messagli a disposizione dal campione Francesco Rotella insieme al costruttore Gerold Spitaler di Bolzano , il Pluricampione d'italia di Karting ed Automobilismo nonché Primatista Mondiale offshore longe distance di Motonautica bissa il successo ottenuto qualche settimana fa sul tracciato di Campodorato che lo avevo visto diventare il primo pilota Italiano nella storia capace di ottenere un successo assoluto sia nelle gare a cronometro in salita e sia in discesa mentre in questa occasione vincendo sulle strade di ferrito-pratora che sono anche i tornanti della gara in salita di Tiriolo diventa il primo pilota Italiano nella storia ad aggiudicarsi una vittoria sullo stesso tracciato sia in versione cronoscalata che in versione cronodiscesa."

"Gullo nominato nel 2024 dal consiglio regionale della calabria leggenda dello sport Calabrese nel Mondo ha un palmares sportivo multiformat di altissimo profilo che lo ha visto ottenere successi e titoli in svariate discipline diverse nelle quali si è cimentato, tra l'altro il plurititolato della piana Lametina è anche il Primo Pilota Calabrese Campione Iridato(Mondiale) di sempre nella storia degli sport motoristici tra tutte le categorie e discipline esistenti, queste nuove vittorie nelle competizioni a velocità gravitazionale dimostrano ancora di più la sua bravura e la sua versatilità che lo rendono il Pilota Calabrese più Vincente di sempre in sport diversi, supportato dalla famiglia Caffo di Limbadi dal lontano 2006, a suon di Vittorie conquistate in questi anni agonistici il Campionissimo ha ripagato al meglio la fiducia che ha riposto in lui quasi venti anni fa il "Re" dei Liquori Pippo Caffo".

"Sono onorato di aver vinto tra i tornanti di Tiriolo inquanto sono il Primo Pilota di sempre a riuscirci sia in versione cronoscalate e sia in versione cronodiscesa, la Vittoria è stata sudata inquanto i miei avversari sono andati fortissimi sin da subito e la lotta è stata dura in tutti i momenti della Gara, a questo successo sudatissimo ho aggiunto anche la "ciliegina sulla torta" come si dice in gergo, in quanto ho stabilito anche il nuovo Record del tracciato, durante la stagione sarò sicuramente al via di altre manifestazioni del genere quando non sarò impegnato nella motonautica Mondiale, colgo l'occasione per Ringraziare Spitaler e Rotella per avermi messo a disposizione l'auto ed il Gruppo Caffo che mi permette di essere al via in gara ovunque".