Il pilota lametino Gullo insignito della medaglia d'oro Mondiale al Valore Atletico CONI

Lamezia Terme - Il lametino Claudio Gullo porta di nuovo la Calabria nella storia dello sport Mondiale, il pilota Professionista del Gruppo Caffo 1915 testimonial del brand Internazionale Vecchio Amaro del Capo per il motorsport Italiano, Europeo e Mondiale da ben 20 anni è stato insignito dal CONI (comitato olimpico nazionale italiano) della Medaglia D'oro Mondiale al Valore Atletico in qualità di Primatista Mondiale di Motonautica Offshore per i risultati sportivi ottenuti nella stagione agonistica 2024. Il pilota della Piana di Lamezia già insignito dal consiglio regionale della Calabria a fine 2024 dell'onoreficenza di Leggenda dello Sport Calabrese nel Mondo per aver portato per la Prima volta in assoluto nella storia Calabrese un titolo Mondiale fra tutte le discipline del motorsport esistenti, ed ora il Calabrese "Volante" attualmente unico Iridato nella storia del motorsport porta per la prima volta in Calabria una Medaglia D'oro Mondiale al Valore Atletico brevetto n°4863 assegnatagli dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) mai nessun pilota Calabrese impegnato in una disciplina motoristica aveva ottenuto tale onoreficenza.

"Il Campionissimo del Gruppo Caffo 1915 - raccontano in una nota in merito ai successi del pilota lametino - "Pupillo" di Pippo e Nuccio Caffo che dal 2006 rappresenta l'azienda di Limbadi nel motorsport in qualità di driver multidisciplinare nella sua carriera sportiva ha ottenuto risultati sportivi che lo collacono al vertice come pilota Calabrese multidisciplinare più titolato a Livello mondiale nel Motorsport (Ben 2 Titoli Mondiali nella Motonautica) e tra i migliori Piloti di sempre nella storia Calabrese in Assoluto, il plurititolato della Piana Lametina già nel 2023 aveva portato in calabria per la prima volta nella storia la medaglia di Bronzo Italiana al Valore Atletico CONI brevetto n°45104 nel settore Karting in qualità di Campione Italiano Aci Karting 2023 (in quella stagione vinse ben 2 titoli Italiani risultando il primo e fino ad ora unico Calabrese della storia Campione italiano nel settore Karting vincendo addirittura 2 titoli nella stessa stagione, altro primato storico mai stabilito da nessun Calabrese nella storia di tutte le discipline motoristiche) oltre all'oro Mondiale in Motonautica Offshore ed al Bronzo Italiano nel Karting Claudio Gullo ha ottenuto un'altra medaglia di Bronzo Italiana al Valore Atletico CONI con brevetto n°39666 nell'automobilismo in qualità di Campione Italiano Velocità Montagna 2018, con ben 3 Medaglie al Valore Atletico CONI ottenute in ben 3 sport diversi il "Fuoriclasse" del motorsport ha stabilito un primato assoluto che nessun pilota Calabrese ha mai raggiunto, una soddisfazione immensa che divide con il Team Caffo che ben 20 anni fa ha creduto nel suo talento sportivo supportandolo nelle competizioni, da li una serie impressionante di Vittorie sportive ottenute su qualsiasi mezzo motoristico che ha guidato, nelle Cronoscalate, nelle Cronodiscese, nei Rally, in Pista, nel Karting,nella motonautica alla guida di scafi da competizione, oppure su asfalto alla guida di vetture sport prototipo, di vetture Turismo, formule, karting, vetture da terra e persino alla guida di scooter".

Le parole di Gullo

"Sono molto contento di aver ricevuto tale onoreficenza, mi ripaga di tutti i sacrifici fatti durante la mia carriera sportiva, nonostante io non abbia avuto un patrimonio economico personale da poter sperperare nelle competizioni sportive come molti miei colleghi, grazie all'aiuto di mio papà ad inizio Carriera e grazie al supporto che ho ancora oggi da Pippo e Nuccio Caffo sono riuscito a raggiungere tutti i risultati sportivi che mi ero prefissato di conquistare, mi sono innalzato 6 volte sul tetto d'italia in sport diversi e ben due volte sul tetto del Mondo in motonautica,ottendo ben 15 titoli nazionali complessivi. Sono fiero di me, dedico tali risultati a Mio papà, a Pippo Caffo che per me è un secondo papà ed al suo erede Nuccio perché se ho vinto è soprattutto merito loro, ringrazio il team tommy racing che mi ha supportato nel 2024, sono felice di aver portato la Calabria in alto nel motorsport a livello mondiale".